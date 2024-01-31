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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

За глушінням європейських GPS може стояти Росія – командувач армії Естонії

Російські станції РЕБ

Росія, ймовірно, стоїть за збільшенням випадків глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами і системами озброєнь у Східній Європі.

Про це заявив командувач Сил оборони Естонії Мартін Герем, пише Bloomberg.

З минулого року в Балтійському регіоні почастішали випадки втручання в роботу супутникових навігаційних систем. Особливий сплеск був зареєстрований цього місяця на території, що простягається від Фінляндії до Польщі і Чорноморського регіону.

Зараз дивляться

– Хтось це робить, і ми думаємо, що це Росія, – сказав він, додавши, що Москва, можливо, випробовує засоби глушіння на тлі ризиків майбутнього потенційного конфлікту з НАТО.

Зазначено, що Росія має досвід глушіння сигналів GPS в Північній Європі і здатна розгорнути низку засобів радіоелектронної боротьби, зокрема для перешкоджання діяльності безпілотників і ракет в Україні.

Кремль також активізував діяльність з глушіння в Москві та Санкт-Петербурзі, щоб запобігти потенційним атакам безпілотників з України.

Міністерство оборони Росії в минулому підтверджувало, що його підрозділи радіоелектронної боротьби в Калінінграді, російському анклаві на Балтійському морі між Польщею та Литвою, проводили навчання з придушення радіо- і супутникових сигналів.

Естонський командувач додав, що глушіння може також здійснюватися з кораблів у Балтійському морі.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що версії щодо причетності Росії до проблем із GPS у Польщі та країнах Балтії заслуговують на увагу.

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Фото: Міноборони Росії

Джерело: Bloomberg
Війна в Україні, Естонія, НАТО, Росія, супутник
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