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Путин обвинил поляков в нападении на них Гитлера — реакция не заставила себя ждать

Путин обвинил поляков в нападении на них Гитлера — реакция не заставила себя ждать
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин в интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону выдал очередную порцию глупостей и длительное время рассказывал ему фальшивую историю не только Украины, но и Польши, в частности.

Он обвинил поляков в том, что Третий Рейх напал на Польшу в 1939 году. По его словам, Варшава заставила фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера это сделать, потому что “заигралась” и была “слишком несговорчивой”.

— Все-таки заставили! Поляки заставили, они заигрались и все-таки заставили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой, — сказал псевдоисторик Путин.

Более того, он утверждал, что Гитлеру якобы “ничего не оставалось” для реализации его планов, чтобы начать нападение именно с Польши.

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Также он заявил, что Польша сотрудничала с Гитлером, который предлагал ей “мир и дружбу” в обмен на Данцигский коридор, который связывал основную часть Германии с Кенигсбергом и Восточной Пруссией.

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Путин заявил, что Гданьск — это исторически немецкий город Данциг. Также диктатор говорил, что несмотря на нападение, поляки и немцы “вместе занялись разделом Чехословакии”. Кроме того, по его словам, Россия не намерена нападать на Польшу.

Как отреагировали в Польше и Чехии

В социальной сети X со стороны официальных лиц нет реакции на фальсификацию истории российским диктатором и очередную порцию бессмыслицы из уст Путина.

Но в Чехии глава Палаты депутатов Парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова написала, что Путин в интервью Карлсону описал альтернативную историческую реальность, когда говорил о сотрудничестве Польши с Гитлером.

— Теперь, вместо лжи, давайте говорить правду. Нацистская Германия и Советский Союз подписали договор о ненападении в 1939 году и разделили Польшу, — отметила она.

В Польше исторический портал Historia.org.pl, комментируя слова Путина, что он не собирается нападать на Польшу, напомнил о тайном соглашении о дружбе и границе между Третьим Рейхом и СССР, известном как пакт Молотова-Риббентропа.

— Из этого цикла Россия никогда ни на кого не нападала. Только люди на Западе настолько глупы, что некоторые из них могут в это поверить, — отметили там.

Польский колумнист Пьотр Бенюшис написал, что слова Путина, что он не планирует нападение на Польшу, означают, что диктатор “уже имеет в ящике по крайней мере несколько планов “нападения Польши” на Россию”.

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Адольф Гітлер, Владимир Путин, Друга світова війна, Польша, Фейк
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