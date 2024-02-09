Все еще стремится уничтожить Украину: в ISW оценили псевдоисторические заявления Путина в интервью Карлсону

Российский диктатор Владимир Путин попытался использовать интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, чтобы распространять ложь о войне и украинцах. Путин доказал, что все еще стремится уничтожить Украину.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Во время двухчасового разговора диктатор озвучивал западной аудитории давние нарративы Кремля, в которых ложно утверждается, что Россия якобы заинтересована в прекращении войны в Украине путем переговоров.

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— На протяжении всего интервью Путин демонстрировал, что Россия не заинтересована в содержательных и легитимных переговорах и что он все еще стремится уничтожить Украину как государство, — пишут аналитики.

Путин также продемонстрировал свою всеобъемлющую враждебность к Западу и ложно обвинил его в том, что тот заставил Россию напасть на Украину.

Диктатор неоднократно подчеркивал, что Россия открыта к переговорам, чтобы ложно представить Москву как разумного игрока, а “западные правящие элиты” — как главное для них препятствие. Он также неоднократно повторял тезис, что западные чиновники заставили Украину отказаться от выгодного для России соглашения во время переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле в марте 2022 года.

Кремль регулярно представляет Запад как единственную значимую сторону на переговорах с Украиной, чтобы добиться признания лживого тезиса о том, что Украина якобы не имеет независимой власти. Таким образом россияне хотят получить от Запада уступки от имени Украины, которые подрывают ее суверенитет и разрушают территориальную целостность.

В последние недели Путин и Кремль усилили риторику, которая указывает на то, что Россия продолжает преследовать максималистские цели в Украине.

— Переговорная позиция Путина не изменилась: он по-прежнему стремится к уничтожению Украины и пытается использовать перемирие для создания благоприятных условий для российских военных, чтобы начать следующую, более успешную войну против Украины, — указывают в Институте.

Путин абсурдно утверждал, что Россия — потерпевшая сторона, а не инициатор войны

Глава Кремля заявил, что украинские “неонацисты” якобы начали войну в Украине в 2014 году и что полномасштабное вторжение России является попыткой положить конец конфликту.

Он повторил заезженную российскую риторику, представляя аннексию Крыма и интервенцию на Донбассе в 2014 году, а также полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году как оборонительную кампанию, направленную на “защиту русского народа и русской нации”.

В Институте добавляют, что эта продолжающаяся информационная операция имеет целью скрыть очевидный факт, что Россия начала агрессивную войну против своего соседа в 2022 году. Путин хочет запутать память Запада о том, что произошло на самом деле. Ревизионизм диктатора также направлен на поддержку давних кремлевских нарративов, оправдывающих его максималистские цели в Украине.

Глава Кремля пытается защитить свои давние призывы к смене власти в Киеве, “демилитаризации” и “денацификации”

В частности, диктатор распространял следующую ложь:

Поддержанный США “переворот” в Украине в 2014 году заставил Россию вторгнуться в Крым и начать войну на Донбассе в 2014 году.

Украина “инициировала военную операцию” на Донбассе, начиная с 2014 года, и не выполнила Минские соглашения, установившие перемирие, которое Путин нарушил в феврале 2022 года.

Путин обвинил НАТО в эксплуатации Украины с целью строительства военных баз в нашем государстве под видом подготовки украинских военных. В ISW отметили, что никаких военных баз НАТО в Украине не было и нет. Такие нарративы направлены на то, чтобы лишить Украину средств для самозащиты и позволить России навязывать свою волю силой.

Путин также повторил, что одной из военных целей России является “денацификация” Украины — запрет всех “неонацистских движений” в Украине и устранение людей, которые “поддерживают нацистскую идеологию”. Путин особо выделил президента Украины Владимира Зеленского как якобы сторонника нацистской идеологии. Аналитики указывают, что такие призывы на самом деле являются требованием устранения нынешнего избранного украинского правительства и замены его на приемлемое для Кремля.

Путин продолжал призывать к “нейтралитету” Украины и утверждал, что Россия не может доверять никаким заявлениям НАТО о том, что блок пока не одобряет наше вступление. Он продолжал утверждать, что Бухарестская декларация НАТО 2008 года, согласно которой Украине и Грузии пообещали путь к членству, но не сделали никаких конкретных шагов для открытия такого пути, нарушает Декларацию о независимости 1991 года, которая провозгласила, что Украина является нейтральным государством.

Аналитики отмечают, что Российская Федерация, однако, взяла на себя обязательства “уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины”, которые включают Крым и Донбасс, в Будапештском меморандуме 1994 года в обмен на возвращение Украиной ядерного оружия Советского Союза, находившегося на ее территории, в Россию. Будапештский меморандум гарантирует Украине все суверенные права, которые включают право выбирать собственную внешнеполитическую ориентацию.

Диктатор распространял псевдоисторию, пытаясь отрицать украинскую государственность и нацию

Путин повторил давние российские нарративы, направленные на отрицание существования украинской государственности и идентичности. Он утверждал, что украинцы в принципе не существуют как нация и являются “настоящими русскими”, которых различные политические игроки переосмыслили, чтобы подорвать способность России контролировать приграничные территории с другими государствами Восточной и Центральной Европы.

Путин регулярно отрицал украинский суверенитет, чтобы представить полномасштабное вторжение России как попытку вернуть “исторически русские земли” в состав России и как гуманитарные усилия для “защиты этнических русских и русскоязычных”.

Он также регулярно и намеренно злоупотребляет определением “этнический русский”, ошибочно включая в него украинцев, чтобы продвигать более широкую концепцию “русского мира” для оправдания максималистских претензий России в отношении Украины и ее народа, а также ее более широких империалистических амбиций.

В ISW указывают, что ни одно из путинских переписываний истории не оправдывает вторжение России в Украину.

Границы каждого государства в мире менялись со временем. А международное право, которое, как утверждает Путин, стремится поддерживать РФ, требует признания всеми государствами суверенных прав друг друга на своих территориях, признанных другими суверенными государствами.

Российская Федерация дважды подтвердила суверенитет Украины в ее международно признанных границах — в 1991 и 1994 годах. Принятие аргумента Путина о праве России силой перекраивать границы Украины по своему усмотрению является “приглашением” для всех государств, имеющих исторические претензии, нападать и захватывать земли своих соседей.

Путин определяет ослабление Запада и демонтаж НАТО как предпосылки “многополярного мира” под руководством России

Путин последовательно представлял расширение и существование НАТО как угрозу для России и любого будущего мирового порядка под руководством России и Китая.

Он утверждал, что мировые дела развиваются по “неотъемлемым законам”, которые не менялись на протяжении истории.

В частности, он сравнил нынешний мировой порядок, возглавляемый Западом, с Монгольской и Римской империями, которые он представил как примеры гегемонистских государств, в конечном итоге завоеванных другими растущими государствами.

Он заявил, что хотя Римской империи потребовалось несколько сотен лет, чтобы распасться, нынешние процессы изменений происходят быстрее. Диктатор все чаще ссылается на намеренно широкую, расплывчатую и псевдореалистичную концепцию российского суверенитета, чтобы нормализовать захватнические войны и оправдать российские цели по навязыванию своей воли в Украине и за ее пределами.

— Путин уже давно выдвигает требования к НАТО, которые бы превратили блок в структуру, которая не сможет противостоять будущей российской военной агрессии то ли в форме завоевательных кампаний, то ли в форме попыток России установить контроль над странами, которые, по мнению Кремля, находятся в сфере влияния Москвы, — заключают в Институте.

Источник : ISW

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