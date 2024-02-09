Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Гіперзвукова крилата ракета Циркон: на що здатна та основні характеристики
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна закупить у Швеції
Ексклюзив
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
Біографія
Що відомо про Валерія Залужного: генерал, який пройшов усі щаблі військової служби
Олександр Павлюк може стати новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ: що про нього відомо
Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Путін звинуватив поляків у нападі на них Гітлера – реакція не змусила себе чекати

Путін звинуватив поляків у нападі на них Гітлера – реакція не змусила себе чекати
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін в інтерв’ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону видав чергову порцію нісенітниць та тривалий час розповідав йому фальшиву історію не лише України, а й Польщі, зокрема.

Він звинуватив поляків у тому, що Третій Рейх напав на Польщу у 1939 році. За його словами, Варшава змусила фюрера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера це зробити, бо “загралася” та була “занадто незговірливою”.

— Усе-таки змусили! Поляки змусили, вони загралися і все-таки змусили Гітлера почати Другу світову війну саме з них. Чому почалася війна 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Вона виявилася незговірливою, – сказав псевдоісторик Путін.

Ба більше, він стверджував, що Гітлеру нібито “нічого не залишалося” для реалізації його планів, щоб почати напад саме з Польщі.

Зараз дивляться

Також він заявив, що Польща співпрацювала з Гітлером, який пропонував їй “мир та дружбу” в обмін на Данцизький коридор, який пов’язував основну частину Німеччини з Кенігсбергом і Східною Пруссією.

Читайте також
Явно смішно: Сунак про інтерв’ю Путіна та заяву щодо розширення НАТО
Володимир Путін

Путін заявив, що Гданськ – це історично німецьке місто Данциг. Також диктатор говорив, що попри напад, поляки та німці “разом зайнялися розділом Чехословаччини”. Крім того, за його словами, Росія не має наміру нападати на Польщу.

Як відреагували у Польщі та Чехії

У соціальній мережі X з боку офіційних осіб немає реакції на фальшування історії російським диктатором та чергову порцію безглуздя з уст Путіна.

Але у Чехії голова Палати депутатів Парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова написала, що Путін в інтерв’ю Карлсону описав альтернативну історичну реальність, коли говорив про співпрацю Польщі з Гітлером.

— Тепер, замість брехні, давайте говорити правду. Нацистська Німеччина і Радянський Союз підписали договір про ненапад у 1939 році і розділили Польщу, – зазначила вона.

У Польщі історичний портал Historia.org.pl, коментуючи слова Путіна, що він не збирається нападати на Польщу, нагадав про таємну угоду про дружбу та кордон між Третім Рейхом та СРСР, відому як пакт Молотова-Ріббентропа.

— З цього циклу Росія ніколи ні на кого не нападала. Тільки люди на Заході настільки дурні, що деякі з них можуть в це повірити, – зазначили там.

Польський колумніст Пьотр Бенюшис написав, що слова Путіна, що він не планує нападу на Польщу, означають, що диктатор “вже має у шухляді принаймні кілька планів “нападу Польщі” на Росію”.

Читайте також
Усе ще прагне знищити Україну: в ISW оцінили псевдоісторичні заяви Путіна в інтерв’ю Карлсону
володимир путін

Адольф Гітлер, Володимир Путін, Друга світова війна, Польща, Фейк
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Класична методика спецслужб РФ: хто такий Борис Надєждін
Борис Надєждін
Інтерв’ю Путіна американському журналісту є російською ІПСО — Юсов
Андрій Юсов
Польські фермери блокують кордон з Україною: що відбувається в пунктах пропуску
фури, блокада кордону, вантажівки
Явно смішно: Сунак про інтерв’ю Путіна та заяву щодо розширення НАТО
Володимир Путін
Усе ще прагне знищити Україну: в ISW оцінили псевдоісторичні заяви Путіна в інтерв’ю Карлсону
володимир путін
Відео
У РФ законом дозволили відбирати майно за “фейки” про російську армію

Рада Федерації РФ одноголосно схвалила закон, який передбачає можливість конфіскації майна за "фейки" про російську армію.

Юлія Сеник
Трощать окупанта на Запоріжжі: глядачі ICTV зібрали на 675 FPV-дронів
Путін звинуватив поляків у нападі на них Гітлера – реакція не змусила себе чекати
США постачатимуть Україні ППО попри дефіцит фінансування | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
Путін звинуватив поляків у нападі на них Гітлера – реакція не змусила себе чекати
Шольц зустрінеться з Байденом! Говоритимуть про… | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
Путін звинуватив поляків у нападі на них Гітлера – реакція не змусила себе чекати
Українських полонених не було на борту ІЛ-76 – Данілов | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
Путін звинуватив поляків у нападі на них Гітлера – реакція не змусила себе чекати
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь