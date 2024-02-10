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В НАТО должны подготовиться к возможной многолетней конфронтации с РФ – Столтенберг

В НАТО должны подготовиться к возможной многолетней конфронтации с РФ – Столтенберг
Фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Североатлантический блок должен подготовиться к возможной многолетней конфронтации с Россией.

Об этом он заявил в интервью изданию Welt am Sonntag.

– НАТО не ищет войны с Россией. Но мы должны подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия, – сказал Йенс Столтенберг и призвал союзников быстрее расширять свою военную промышленность.

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Столтенберг также указал, что если Путин победит в Украине, то нет никакой гарантии, что российская агрессия не распространится на другие страны. По его словам, лучшая защита сейчас – это поддержка Украины и инвестиции в военный потенциал НАТО.

Генсек НАТО также заявил, что странам блока необходимо быстрее расширять промышленную базу, чтобы увеличить поставки в Украину и восполнить собственные запасы.

Йенс Столтенберг предупредил, что российский диктатор Владимир Путин готовит экономику РФ к длительной войне.

Ранее издание The Telegraph писало, что Москва планирует длительную войну с Украиной, поэтому под производственные цеха переоборудуют торговые центры, пекарни и школьные классы.

А еще Россия планирует значительно увеличить расходы на оборону в 2024 году.

Йенс Столтенберг, Война в Украине, НАТО
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