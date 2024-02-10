Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Гіперзвукова крилата ракета Циркон: на що здатна та основні характеристики
Ексклюзив
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
Біографія
Що відомо про Валерія Залужного: генерал, який пройшов усі щаблі військової служби
Заміна Залужного на Сирського не вплине на допомогу з боку США – Пентагон
Олександр Павлюк може стати новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ: що про нього відомо
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У НАТО мають підготуватися до можливої багаторічної конфронтації з РФ – Столтенберг

У НАТО мають підготуватися до можливої багаторічної конфронтації з РФ – Столтенберг
Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Північноатлантичний блок має підготуватися до можливої багаторічної конфронтації з Росією.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Welt am Sonntag.

– НАТО не шукає війни з Росією. Але ми повинні підготуватися до конфронтації, яка може тривати десятиліття, – сказав Єнс Столтенберг, закликавши союзників швидше розширювати свою військову промисловість.

Столтенберг також вказав, якщо Путін переможе в Україні, то немає жодної гарантії, що російська агресія не пошириться на інші країни. За його словами, найкращий захист зараз – це підтримка України й інвестиції у військовий потенціал НАТО.

Зараз дивляться

Генсек НАТО також заявив, що країнам блоку необхідно швидше розширювати промислову базу, щоб збільшити постачання в Україну та поповнити власні запаси.

Єнс Столтенберг попередив, що російський диктатор Володимир Путін готує економіку РФ до тривалої війни.

Раніше видання The Telegraph писало, що Москва планує тривалу війну з Україною, тому під виробничі цехи переобладнують торгові центри, пекарні та шкільні класи.

А ще Росія  планує значно збільшити витрати на оборону 2024 року.

Єнс Столтенберг, Війна в Україні, НАТО
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Десятки артилерійських систем та снаряди: Франція передасть Україні САУ Цезар
Володимир Зеленський
Росіяни здійснили чотири невдалі штурми позицій Сил оборони на лівобережжі Дніпра
У НАТО мають підготуватися до можливої багаторічної конфронтації з РФ – Столтенберг
Слова Путіна в інтерв’ю про причини війни в Україні є абсурдними – Шольц
Олаф Шольц
Мати обіймала дітей: після обстрілу Харкова 9 лютого згоріли дві сім’ї
Обстріл Харкова 9 лютого 2024
Не повинно бути жодних обмежень щодо підтримки України – глава Міноборони Нідерландів
Кайса Оллонгрен
Відео
У РФ законом дозволили відбирати майно за “фейки” про російську армію

Рада Федерації РФ одноголосно схвалила закон, який передбачає можливість конфіскації майна за "фейки" про російську армію.

Юлія Сеник
Трощать окупанта на Запоріжжі: глядачі ICTV зібрали на 675 FPV-дронів
У НАТО мають підготуватися до можливої багаторічної конфронтації з РФ – Столтенберг
США постачатимуть Україні ППО попри дефіцит фінансування | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
У НАТО мають підготуватися до можливої багаторічної конфронтації з РФ – Столтенберг
Шольц зустрінеться з Байденом! Говоритимуть про… | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
У НАТО мають підготуватися до можливої багаторічної конфронтації з РФ – Столтенберг
Українських полонених не було на борту ІЛ-76 – Данілов | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
У НАТО мають підготуватися до можливої багаторічної конфронтації з РФ – Столтенберг
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь