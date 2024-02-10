У НАТО мають підготуватися до можливої багаторічної конфронтації з РФ – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Північноатлантичний блок має підготуватися до можливої багаторічної конфронтації з Росією.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Welt am Sonntag.

– НАТО не шукає війни з Росією. Але ми повинні підготуватися до конфронтації, яка може тривати десятиліття, – сказав Єнс Столтенберг, закликавши союзників швидше розширювати свою військову промисловість.

Столтенберг також вказав, якщо Путін переможе в Україні, то немає жодної гарантії, що російська агресія не пошириться на інші країни. За його словами, найкращий захист зараз – це підтримка України й інвестиції у військовий потенціал НАТО.

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Генсек НАТО також заявив, що країнам блоку необхідно швидше розширювати промислову базу, щоб збільшити постачання в Україну та поповнити власні запаси.

Єнс Столтенберг попередив, що російський диктатор Володимир Путін готує економіку РФ до тривалої війни.

Раніше видання The Telegraph писало, що Москва планує тривалу війну з Україною, тому під виробничі цехи переобладнують торгові центри, пекарні та шкільні класи.

А ще Росія планує значно збільшити витрати на оборону 2024 року.

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