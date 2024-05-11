Патриарх Варфоломей примет участие в Саммите мира — Зеленский

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что примет участие в глобальном Саммите мира, который запланирован в Швейцарии летом.

Патриарх Варфоломей примет участие в Саммите мира

Президент Владимир Зеленский по итогам разговора с патриархом Варфоломеем заявил, что поздравил его всесвятейшество с Пасхой, поблагодарил за молитвы за Украину и теплые пожелания украинскому народу.

— Патриарх Варфоломей подтвердил участие в Глобальном саммите мира, что для нас чрезвычайно символично. Ценим важный вклад Вселенского патриархата в восстановление справедливого мира в нашем государстве, — отметил Владимир Зеленский.

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