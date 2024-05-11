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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Патріарх Варфоломій візьме участь у Саміті миру – Зеленський

Зеленський і Варфоломій
Фото: Офіс президента

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив, що візьме участь у глобальному Саміті миру, що запланований у Швейцарії влітку.

Патріарх Варфоломій візьме участь у Саміті миру

Президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з патріархом Варфоломієм заявив, що привітав його всесвятість з Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові.

– Патріарх Варфоломій підтвердив участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно. Цінуємо важливий внесок Вселенського патріархату до відновлення справедливого миру в нашій державі, – зазначив Володимир Зеленський.

Патріарх Варфоломій візьме участь у Саміті миру

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Нещодавно вселенський патріарх Варфоломій закликав до обміну полоненими між Україною та Росією за принципом всіх на всіх.

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Війна в Україні, Патріарх Варфоломій, Саміт
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