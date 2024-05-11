Патріарх Варфоломій візьме участь у Саміті миру – Зеленський

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив, що візьме участь у глобальному Саміті миру, що запланований у Швейцарії влітку.

Патріарх Варфоломій візьме участь у Саміті миру

Президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з патріархом Варфоломієм заявив, що привітав його всесвятість з Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові.

– Патріарх Варфоломій підтвердив участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно. Цінуємо важливий внесок Вселенського патріархату до відновлення справедливого миру в нашій державі, – зазначив Володимир Зеленський.

Зараз дивляться

Нещодавно вселенський патріарх Варфоломій закликав до обміну полоненими між Україною та Росією за принципом всіх на всіх.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.