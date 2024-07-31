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Валентина Летяк, редактор ленты

Мощные взрывы под Курском: в Генштабе ВСУ подтвердили поражение склада вооружения

Взрывы в Курской области РФ 31 июля 2024 года: что известно
Фото: Факти ICTV

Мощный взрыв прогремел в Курской области ночью 31 июля. В Генштабе ВСУ подтвердили удар Сил обороны Украины по складу хранения вооружения и военной техники вблизи Курска.

Взрывы под Курском 31 июля

Российские Telegram-каналы выложили видео с камеры домофона, на котором зафиксирован момент взрыва в Курской области.

А затем — пожара на одном из объектов в Курском районе области.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов подтвердил, что “после атаки ВСУ” в Курском районе возник пожар на одном из объектов.

А впоследствии заявил, что распространение огня не допущено, пожар локализован.

Также он заверил, что никто не пострадал.

Реакция Генерального штаба ВСУ

— Сегодня ночью нанесен удар по складу хранения вооружения и военной техники возле населенного пункта Курск (Российская Федерация). Наблюдалась работа вражеской ПВО и взрывы в точках прицеливания, — заявили в Генштабе.

Там уточнили, что боевую работу по военному объекту под Курском вели определенные подразделения из состава сил и средств ВМС Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Подробная информация о результатах поражения склада вооружения еще уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 889-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Взрыв, Курськ, Пожар, Російська агресія, Росія
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