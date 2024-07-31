Потужні вибухи під Курськом: у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження складу озброєння
Потужний вибух прогримів у Курській області вночі 31 липня. У Генштабі ЗСУ підтвердили удар Сил оборони України по складу зберігання озброєння і військової техніки поблизу Курська.
Вибухи під Курськом 31 липня
Російські Telegram-канали виклали відео з камери домофона, на якому зафіксовано момент вибуху в Курській області.
А потім – пожежі на одному з об’єктів у Курському районі області.
Тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов підтвердив, що “після атаки ЗСУ” у Курському районі виникла пожежа на одному з об’єктів.
А згодом заявив, що поширення вогню не допущено, пожежу локалізовано.
Також він запевнив, що ніхто не постраждав.
Реакція Генерального штабу ЗСУ
– Сьогодні вночі завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ (Російська Федерація). Спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання, – заявили у Генштабі.
Там уточнили, що бойову роботу по військовому об’єкту під Курськом вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Детальна інформація про результати ураження складу озброєння ще уточнюється.
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