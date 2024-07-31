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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Потужні вибухи під Курськом: у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження складу озброєння

Вибухи в Курській області РФ 31 липня 2024: що відомо
Фото: Факти ICTV

Потужний вибух прогримів у Курській області вночі 31 липня. У Генштабі ЗСУ підтвердили удар Сил оборони України по складу зберігання озброєння і військової техніки поблизу Курська.

Вибухи під Курськом 31 липня

Російські Telegram-канали виклали відео з камери домофона, на якому зафіксовано момент вибуху в Курській області.

А потім – пожежі на одному з об’єктів у Курському районі області.

Зараз дивляться

Тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов підтвердив, що “після атаки ЗСУ” у Курському районі виникла пожежа на одному з об’єктів.

А згодом заявив, що поширення вогню не допущено, пожежу локалізовано.

Також він запевнив, що ніхто не постраждав.

Реакція Генерального штабу ЗСУ

– Сьогодні вночі завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ (Російська Федерація). Спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання, – заявили у Генштабі.

Там уточнили, що бойову роботу по військовому об’єкту під Курськом вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Детальна інформація про результати ураження складу озброєння ще уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 889-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Вибух, Курськ, Пожежа, Російська агресія, Росія
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