Известна дата похорон Папы Франциска

Похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу, 26 апреля. Проститься с понтификом верующие смогут в базилике Святого Петра, начиная со среды, 23 апреля.

Похороны Папы Римского: дата

Как сообщает Vatican News, в среду, 23 апреля, гроб с телом умершего Папы Франциска будет перенесен из часовни Дома святой Марты в базилику Святого Петра.

После короткой молитвы, которую возглавит кардинал-камерленг Кевин Фаррелл, процессия пройдет через площадь Святой Марты и Римских первомучеников, через арку под колокольней на площадь Святого Петра, с которой в базилику через центральный вход.

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После литургии можно будет отдать дань уважения покойному и попрощаться с понтификом.

Сами похороны Папы Франциска состоятся в субботу, 26 апреля, в 10:00 (в 11:00 по киевскому времени).

— Святую Мессу возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, декан Коллегии кардиналов. После Евхаристического богослужения и совершения обрядов последнего напутствия гроб будет перевезен для захоронения в папскую базилику Santa Maria Maggiore, — говорится в сообщении Ватикана.

Глава Католической церкви Папа Римский Франциск умер 21 апреля. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет из-за инсульта, который ввел его в кому и привел к необратимой сердечной недостаточности.

Папа Франциск завещал похоронить его в папской базилике Санта Мария Маджоре, где он традиционно молился.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что с первой леди посетит церемонию погребения Папы Франциска.

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