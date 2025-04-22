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Марта Бондаренко, редактор ленты

Зеленский поедет в Рим на прощание с Папой Франциском

Папа Франциск і Зеленський
Фото: Офис президента

Планируется визит президента Украины Владимира Зеленского вместе с женой Еленой на церемонию прощания с Папой Римским Франциском.

Визит Зеленского в Рим на прощание с понтификом

— Планируется визит президента вместе с первой леди, — сказал советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Сейчас в Офисе президента ожидают информацию о дате захоронения Папы Римского и готовят визит президента, сообщают источники.

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Известно, что президент США Дональд Трамп вместе с женой посетит церемонию погребения Папы Римского Франциска. Незадолго до своей смерти Папа Франциск в воскресенье утром имел короткую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Напомним, что глава Католической церкви Папа Римский Франциск умер 21 апреля. Он возглавлял Святой престол с 2013 года. В Ватикане заявили, что Папа Франциск ушел из жизни в возрасте 88 лет из-за инсульта, который ввел его в кому и привел к необратимой сердечной недостаточности.

Известно, что после похорон Папы Римского Франциска коллегия кардиналов готовится собраться в Ватикане на конклав, который определит нового Папу Римского. Уже есть более десятка претендентов, среди главных:

  • Луис Антонио Тагле;
  • Пьетро Паролин;
  • Питер Кодво Аппиах Тарксон;
  • Петер Эрде;
  • Анджело Скола;
  • Николай Бычок;
  • Маттео Мария Дзуппи;
  • Пьер Баттиста Пиццабалла;
  • Жан-Марк Авелин;
  • Жозе Толентино де Мендонса;
  • Марио Грек;
  • Роберт Сара;
  • Андерс Арборелиус;
  • Чарльз Маунг Бо;
  • Малколм Ранджит;
  • Фридолин Амбонго Бесунгу;
  • Виллем Якобус Эйк.
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Источник: Интерфакс-Украина, Суспільне
Ватикан, Владимир Зеленский, Папа Римський, Франциск
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