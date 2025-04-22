Зеленский поедет в Рим на прощание с Папой Франциском

Планируется визит президента Украины Владимира Зеленского вместе с женой Еленой на церемонию прощания с Папой Римским Франциском.

Визит Зеленского в Рим на прощание с понтификом

— Планируется визит президента вместе с первой леди, — сказал советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Сейчас в Офисе президента ожидают информацию о дате захоронения Папы Римского и готовят визит президента, сообщают источники.

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Известно, что президент США Дональд Трамп вместе с женой посетит церемонию погребения Папы Римского Франциска. Незадолго до своей смерти Папа Франциск в воскресенье утром имел короткую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Напомним, что глава Католической церкви Папа Римский Франциск умер 21 апреля. Он возглавлял Святой престол с 2013 года. В Ватикане заявили, что Папа Франциск ушел из жизни в возрасте 88 лет из-за инсульта, который ввел его в кому и привел к необратимой сердечной недостаточности.

Известно, что после похорон Папы Римского Франциска коллегия кардиналов готовится собраться в Ватикане на конклав, который определит нового Папу Римского. Уже есть более десятка претендентов, среди главных:

Луис Антонио Тагле;

Пьетро Паролин;

Питер Кодво Аппиах Тарксон;

Петер Эрде;

Анджело Скола;

Николай Бычок;

Маттео Мария Дзуппи;

Пьер Баттиста Пиццабалла;

Жан-Марк Авелин;

Жозе Толентино де Мендонса;

Марио Грек;

Роберт Сара;

Андерс Арборелиус;

Чарльз Маунг Бо;

Малколм Ранджит;

Фридолин Амбонго Бесунгу;

Виллем Якобус Эйк.

Ранее Факты ICTV рассказывали основные факты из жизни Папы Римского Франциска.

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