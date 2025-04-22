Зеленский поедет в Рим на прощание с Папой Франциском
Планируется визит президента Украины Владимира Зеленского вместе с женой Еленой на церемонию прощания с Папой Римским Франциском.
Визит Зеленского в Рим на прощание с понтификом
— Планируется визит президента вместе с первой леди, — сказал советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.
Сейчас в Офисе президента ожидают информацию о дате захоронения Папы Римского и готовят визит президента, сообщают источники.
Известно, что президент США Дональд Трамп вместе с женой посетит церемонию погребения Папы Римского Франциска. Незадолго до своей смерти Папа Франциск в воскресенье утром имел короткую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Напомним, что глава Католической церкви Папа Римский Франциск умер 21 апреля. Он возглавлял Святой престол с 2013 года. В Ватикане заявили, что Папа Франциск ушел из жизни в возрасте 88 лет из-за инсульта, который ввел его в кому и привел к необратимой сердечной недостаточности.
Известно, что после похорон Папы Римского Франциска коллегия кардиналов готовится собраться в Ватикане на конклав, который определит нового Папу Римского. Уже есть более десятка претендентов, среди главных:
- Луис Антонио Тагле;
- Пьетро Паролин;
- Питер Кодво Аппиах Тарксон;
- Петер Эрде;
- Анджело Скола;
- Николай Бычок;
- Маттео Мария Дзуппи;
- Пьер Баттиста Пиццабалла;
- Жан-Марк Авелин;
- Жозе Толентино де Мендонса;
- Марио Грек;
- Роберт Сара;
- Андерс Арборелиус;
- Чарльз Маунг Бо;
- Малколм Ранджит;
- Фридолин Амбонго Бесунгу;
- Виллем Якобус Эйк.
Ранее Факты ICTV рассказывали основные факты из жизни Папы Римского Франциска.