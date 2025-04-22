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Валентина Летяк, редактор ленты

Трамп поедет на похороны Папы Франциска

Папа Римський Франциск
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что посетит похороны Папы Римского Франциска, хотя Ватикан официально еще не объявлял дату.

Об этом он  сообщил в собственной социальной сети Truth Social.

Трамп будет на похоронах Папы Франциска

— Мы с Меланией поедем на похороны Папы Франциска в Риме. Мы с нетерпением ждем возможности быть там, — написал американский лидер, имея в виду первую леди США.

СМИ сообщают, что это станет первой зарубежной поездкой Трампа.

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Незадолго до своей смерти Папа Франциск в воскресенье утром имел короткую встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который недавно обратился в католицизм.

В то же время Трамп и понтифик имели противоречивые отношения в течение последнего десятилетия.

В частности, в 2016 году Папа Франциск критически отнесся к предложению Трампа построить стену на южной границе США.

Лично Трамп познакомился с Франциском во время поездки в Ватикан в 2017 году.

Похороны Папы Римского Франциска должны состояться в течение четырех-шести дней после его смерти, хотя точное расписание еще не утверждено.

88-летний Папа Римский Франциск умер 21 апреля в своей резиденции в Санта-Марте. Причина смерти понтифика — инсульт.

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Папа римський Франциск

Источник: Politico
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