Обнародовано завещание Папы Римского Франциска, которое он составил еще в 2022 году

Завещание Папы Франциска обнародовали в Ватикане. Папа Римский составил его еще в 2022 году.

Об этом говорится на сайте Ватикана.

Завещание Папы Франциска

Папа Римский Франциск завещал похоронить его в папской базилике Санта Мария Маджоре, где он традиционно молился.

Сейчас смотрят

— Свою жизнь, священническое и епископское служение я всегда вверял матери нашего Господа, пресвятой Марии. Поэтому прошу, чтобы мои бренные останки покоились в ожидании дня воскресения в папской базилике Пресвятой Девы Марии.

Желаю, чтобы мое последнее земное путешествие завершилось в этой очень древней Марийской святыне, куда я приходил на молитву в начале и в конце каждого Апостольского путешествия, чтобы с доверием вручить свои намерения Непорочной Матери и поблагодарить ее за ее ласковую и материнскую опеку, — говорится в завещании.

В завещании Папа Франциск просит подготовить для него гробницу в нише бокового нефа между Павловой часовней (часовней Спасения римского народа) и часовней Сфорцы вышеупомянутой папской базилики, как указано в приложении, которое прилагается.

Гробница должна быть в земле; простая, без особых украшений и с единственной надписью: Franciscus.

Расходы на подготовку к погребению, как указано в завещании Франциска, будут покрыты за счет благотворительного пожертвования.

— Пусть Господь даст заслуженную награду тем, кто меня любил, не переставая молиться за меня. Страдания, которые выпали на мою долю в последней части моей жизни, я жертвую Господу за мир в мире и братство между народами, — отметил Папа Римский Франциск.

Напомним, что Папа Римский Франциск умер 21 апреля. После его смерти ожидается ряд ритуалов — первоначально камерленго Святой Римской Церкви, кардинал Кевин Фаррелл, официально подтверждает его смерть. Затем он опечатывает жилье Папы и готовит похороны.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.