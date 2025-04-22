Еврокомиссия о вступлении в ЕС: Украина проводит скрининг с беспрецедентной скоростью

Процедура скрининга украинского законодательства на соответствие законодательству Евросоюза в рамках переговорного процесса относительно членства Украины в ЕС происходит с беспрецедентной скоростью.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Украина рекордно быстро проходит скриниг для вступления в ЕС

Он подчеркнул, что расширение ЕС является одним из ключевых направлений деятельности Еврокомиссии. Украина в свою очередь проходит скрининг рекордными темпами.

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— Расширение остается одним из приоритетов этой Комиссии. И мы начали переговоры с Украиной в июне 2024 года. Украина демонстрирует стабильный прогресс на пути к членству в ЕС. Сейчас мы находимся в процессе проведения двустороннего скрининга по различным тематическим кластерам права ЕС, — сказал представитель Еврокомиссии.

По его словам, в отношении Украины применяется ускоренная процедура — скрининг происходит с беспрецедентной скоростью.

Мерсье отметил, что этому способствовало тесное сотрудничество экспертов ЕК и украинских партнеров. Процесс проверки законодательства продлится до осени.

Украина уже достигла необходимого уровня для начала переговоров по первому кластеру под названием Основы (Fundamentals), однако окончательное решение по этому шагу зависит от консенсуса между всеми странами-членами ЕС.

Венгрия заблокировала открытие первого кластера

— Украина выполнила все условия для открытия первого кластера — так называемого кластера Основы. Но, как вы правильно заметили, это требует согласия всех государств-членов, — отметил Мерсье.

Напомним, открытие первого кластера заблокировала Венгрия, которая требует дополнительных гарантий относительно прав этнических венгров, проживающих в Закарпатской области.

По словам Мерсье, сейчас этот вопрос активно обсуждается на уровне Совета Европейского Союза.

Со своей стороны Комиссия оказывает всестороннюю поддержку Украине во всех возможных формах — технической, политической и финансовой. Мы продолжаем это делать и в дальнейшем, а также поддерживаем активный диалог со всеми государствами-членами, — подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Венгрия в феврале 2025 года официально заблокировала открытие первого переговорного кластера для Украины и пообещала не соглашаться на открытие других кластеров без предварительного проведения референдума.

Источник : Європейська правда

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