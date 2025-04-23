Администрация Трампа распустила группу по расследованию преступлений РФ в Украине — WP

В США прекратили работу группы и уволили координатора, которые отвечали за сбор данных о военных преступлениях России против Украины.

Об этом пишет The Washington Post, со ссылкой на неназванных трех действующих и бывших чиновников.

В США распустили группу, которая занималась военными преступлениями РФ

Администрация Дональда Трампа начала сворачивать участие США в инициативах, которые должны были привлечь Россию и ее руководство к ответственности за военные преступления в Украине.

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По словам источников, с должности был уволен координатор, который по закону должен был собирать информацию из различных правительственных структур о преступлениях, совершенных Россией в Украине.

Эта должность была основана на основе закона, соавторами которого были конгрессмен Джейсон Кроу и бывший член Конгресса Майкл Уолтц, который сейчас занимает должность советника президента США по вопросам национальной безопасности.

— Должность координатора преступлений… имеет задачу привлечь Путина к ответственности за преступления, которые он совершил против украинского народа. Эта должность была создана Конгрессом на двухпартийной основе, и администрация должна предоставить полномочия тем, кто занимает эту должность, выполнять свои обязанности, как того требует закон, — сказал Кроу в заявлении The Washington Post.

Он заявил, что если Трамп и директор национальной разведки Тулси Габбард хотят мира, они должны привлечь Путина к ответственности, а не “отпускать его с крючка”.

Также, по словам чиновников, была расформирована межведомственная группа, которая работала под руководством координатора.

Кроме того, была сокращена работа группы по расследованию военных преступлений Министерства юстиции и отменена программа по аресту имущества российских олигархов, попавших под санкции.

По мнению экспертов, эти действия свидетельствуют об ослаблении роли США как защитника верховенство права.

Напомним, в марте стало известно, что США прекратили финансирование подразделения Йельского университета, которое помогало находить украинских детей, принудительно вывезенных в Россию. Это может усложнить их возвращение домой.

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, что программу сократили в рамках общего уменьшения расходов, но все собранные данные сохранены, при необходимости их передадут соответствующим органам, а Конгресс получит отчет.

Источник : The Washington Post

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