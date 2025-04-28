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Вікторія Васьковська, редактор сайта

Лавров назвал условия Кремля для возобновления переговоров с Украиной

Сергій Лавров
Фото: Getty Images

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, на каких условиях Кремль готов говорить о мирном урегулировании войны против Украины.

Лавров озвучил требования для возобновления переговоров по окончанию войны в Украине в интервью бразильской газете O Globo.

РФ озвучила свои требования по мирному урегулированию войны в Украине

Министр заявил, что позиция Кремля по урегулированию ситуации “хорошо известна”. Среди требований РФ:

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  • отмена запрета на проведение переговоров с Россией;
  • гарантии, что Украина не станет членом НАТО;
  • так называемая денацификация и демилитаризация Украины;
  • международное признание российскими территориями Крыма, Севастополя, частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей;
  • юридическое закрепление обязательств Киева, которые будут иметь механизмы контроля за выполнением и действовать без ограничения во времени.

Кроме того, Лавров сообщил, что на повестке дня стоят задачи по отмене санкций, закрытию судебных исков и ордеров на арест, а также возвращение замороженных на Западе российских активов.

— Мы также будем добиваться надежных гарантий безопасности Российской Федерации от угроз, создаваемых враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах, — заявил Лавров.

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Источник: O Globo

Война в Украине, МИД, Російська агресія, Росія, Сергей Лавров
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