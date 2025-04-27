Лавров заявил, что Россия не передаст ЗАЭС под контроль США и Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что оккупированная Запорожская атомная электростанция якобы находится “в надежных руках”, и исключил возможность каких-либо изменений в управлении объектом.

Об этом Лавров сказал в интервью CBS News.

Лавров прокомментировал будущее ЗАЭС

Во время разговора журналистка спросила министра о предложении президента США Дональда Трампа относительно возможного совместного управления Запорожской АЭС США и Украиной, о котором ранее сообщали СМИ.

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— Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации Росатом, под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг… АЭС в надежных руках, — объявил Лавров, утверждая, что требования безопасности на станции якобы “полностью выполняются”.

На уточняющий вопрос, означает ли это отказ от предложения США, глава МИД РФ ответил: Не думаю, что возможны какие-либо изменения.

Он также заявил, что вопрос временно оккупированного Крыма является “решенным”, поскольку “Россия не ведет переговоры о целостности своей территории”, и, по его словам, Трамп это “понимает”.

Что известно о переговорах относительно ЗАЭС

24 апреля агентство Bloomberg сообщило, что США предлагали России передать контроль над Запорожской АЭС Украине.

Согласно планам администрации Трампа, станция после этого должна была бы перейти под американское управление для поставки электроэнергии как на подконтрольные Украине, так и на оккупированные территории.

25 апреля агенство Reuters проинформировало об инициативе США по прекращению войны, которая предусматривала передачу контроля над станцией Украине, а затем — управление Соединенным Штатам. Поставки электроэнергии планировалось обеспечить обеим сторонам.

26 апреля Reuters опубликовало данные о предложениях, которые украинские и европейские официальные лица передали США на переговорах в Лондоне.

Согласно им, Украина должна была бы восстановить контроль над Запорожской АЭС с участием США, а также над Каховской гидроэлектростанцией.

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