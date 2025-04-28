Лавров назвав умови Кремля для відновлення переговорів з Україною
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров розповів, на яких умовах Кремль готовий говорити про мирне врегулювання війни проти України.
Лавров озвучив вимоги для відновлення переговорів щодо закінчення війни в Україні в інтерв’ю бразильській газеті O Globo.
РФ озвучила свої вимоги щодо мирного врегулювання війни в Україні
Міністр заявив, що позиція Кремля щодо врегулювання ситуації “добре відома”. Серед вимог Росії:
- скасування заборони на проведення переговорів з РФ;
- гарантії, що Україна не стане членом НАТО;
- так звана денацифікація та демілітаризація України;
- міжнародне визнання російськими територіями Криму, Севастополя, частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей;
- юридичне закріплення зобов’язань Києва, які матимуть механізми контролю за виконанням і діяти без обмеження в часі.
Крім того, Лавров повідомив, що на порядку денному стоять завдання зі скасування санкцій, закриття судових позовів і ордерів на арешт, а також повернення заморожених на Заході російських активів.
– Ми також домагаємося надійних гарантій безпеки Російської Федерації від загроз, що створюються ворожою діяльністю НАТО, Євросоюзу та їхніх окремих держав-членів на наших західних кордонах, – заявив Лавров.
Додамо, що ці вимоги суперечать мирному плану президента США Дональда Трампа. Основні пункти односторінкового документа передбачають:
- готовність США “де-юре” визнати російський контроль над окупованим Кримом, а також де-факто визнання інших окупованих територій. Водночас Кремль має відати Україні контроль над двома невеликими територіями;
- негайне припинення бойових дій і прямі перемовини між Україною та РФ;
- Україна має відмовитися від членства в НАТО, але зможе приєднатися до ЄС;
- надання Україні гарантій безпеки через європейських союзників;
- Україна отримає компенсацію та допомогу для відновлення, але джерела фінансування не уточнено.
Крім того, план Трампа не обмежує Україну в розвитку власної армії та не забороняє її партнерам продовжувати постачати їй зброю.
Джерело: O Globo