Лавров назвав умови Кремля для відновлення переговорів з Україною

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров розповів, на яких умовах Кремль готовий говорити про мирне врегулювання війни проти України.

Лавров озвучив вимоги для відновлення переговорів щодо закінчення війни в Україні в інтерв’ю бразильській газеті O Globo.

РФ озвучила свої вимоги щодо мирного врегулювання війни в Україні

Міністр заявив, що позиція Кремля щодо врегулювання ситуації “добре відома”. Серед вимог Росії:

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скасування заборони на проведення переговорів з РФ;

гарантії, що Україна не стане членом НАТО;

так звана денацифікація та демілітаризація України;

міжнародне визнання російськими територіями Криму, Севастополя, частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей;

юридичне закріплення зобов’язань Києва, які матимуть механізми контролю за виконанням і діяти без обмеження в часі.

Крім того, Лавров повідомив, що на порядку денному стоять завдання зі скасування санкцій, закриття судових позовів і ордерів на арешт, а також повернення заморожених на Заході російських активів.

– Ми також домагаємося надійних гарантій безпеки Російської Федерації від загроз, що створюються ворожою діяльністю НАТО, Євросоюзу та їхніх окремих держав-членів на наших західних кордонах, – заявив Лавров.

Додамо, що ці вимоги суперечать мирному плану президента США Дональда Трампа. Основні пункти односторінкового документа передбачають:

готовність США “де-юре” визнати російський контроль над окупованим Кримом, а також де-факто визнання інших окупованих територій. Водночас Кремль має відати Україні контроль над двома невеликими територіями;

негайне припинення бойових дій і прямі перемовини між Україною та РФ;

Україна має відмовитися від членства в НАТО, але зможе приєднатися до ЄС;

надання Україні гарантій безпеки через європейських союзників;

Україна отримає компенсацію та допомогу для відновлення, але джерела фінансування не уточнено.

Крім того, план Трампа не обмежує Україну в розвитку власної армії та не забороняє її партнерам продовжувати постачати їй зброю.

Джерело: O Globo

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