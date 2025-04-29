Переговоры зашли в тупик: Путин не отказался от посягательств на оккупированные территории, несмотря на усилия США

Российский диктатор Владимир Путин продолжает настаивать на полной оккупации временно захваченных территорий Украины и рассматривает это как часть любого соглашения о прекращении войны, несмотря на давление США.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на три источника в Москве, знакомые с этим вопросом.

Чего хочет Путин в переговорах с Украиной

По словам двух собеседников, которые говорили на условиях анонимности, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время встречи с Путиным 25 апреля пытался убедить его согласиться на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта.

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Как утверждают источники, российский диктатор не изменил свою позицию относительно территории Украины.

Один из собеседников рассказал, что нужен прямой контакт между президентом США Дональдом Трампом и Путиным для прогресса в переговорах по достижению мира, которые зашли в тупик.

В издании напомнили, что Путин объявил полуостров Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области якобы частью России после проведения псевдореферендумов. Однако Украина подчеркивает, что никогда не признает свои территории российскими.

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