КНДР несе відповідальність за війну Росії проти України – Держдеп США

Участь Північної Кореї у війні Росії проти України робить її співвідповідальною за тривалість конфлікту та кровопролиття.

Учать КНДР у війні проти України

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.

– Все досить просто. Північна Корея не є корисною. Вони не допомагають. Є й інші країни, які також сприяють цій бійні, і їхні дії роблять можливим її продовження. Треті країни, такі як Північна Корея, увічнили російсько-українську війну, і вони несуть за це відповідальність, – сказала вона.

Представниця відомства підкреслила, що Вашингтон серйозно занепокоєний тим, що КНДР безпосередньо долучається до бойових дій на боці Росії.

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– Розгортання військового контингенту Північної Кореї в Росії і будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією КНДР у відповідь, мають бути припинені, – наголосила вона.

Брюс також зауважила, що навчання північнокорейських солдатів на території Росії порушує кілька резолюцій Ради Безпеки ООН, які прямо забороняють будь-які форми військової допомоги між державами.

Нагадаємо, наприкінці квітня лідер КНДР Кім Чен Ин підтвердив, що північнокорейські війська були відправлені до Росії в межах виконання угоди про стратегічне партнерство з Москвою.

Вже згодом президент РФ Володимир Путін визнав участь північнокорейських військових у війні проти України, подякувавши їм за підтримку.

У США заявили про глибоку стурбованість таким розвитком подій, тоді як у Євросоюзі назвали дії Кремля проявом відчаю.

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