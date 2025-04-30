КНДР несе відповідальність за війну Росії проти України – Держдеп США
Участь Північної Кореї у війні Росії проти України робить її співвідповідальною за тривалість конфлікту та кровопролиття.
Учать КНДР у війні проти України
Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.
– Все досить просто. Північна Корея не є корисною. Вони не допомагають. Є й інші країни, які також сприяють цій бійні, і їхні дії роблять можливим її продовження. Треті країни, такі як Північна Корея, увічнили російсько-українську війну, і вони несуть за це відповідальність, – сказала вона.
Представниця відомства підкреслила, що Вашингтон серйозно занепокоєний тим, що КНДР безпосередньо долучається до бойових дій на боці Росії.
– Розгортання військового контингенту Північної Кореї в Росії і будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією КНДР у відповідь, мають бути припинені, – наголосила вона.
Брюс також зауважила, що навчання північнокорейських солдатів на території Росії порушує кілька резолюцій Ради Безпеки ООН, які прямо забороняють будь-які форми військової допомоги між державами.
Нагадаємо, наприкінці квітня лідер КНДР Кім Чен Ин підтвердив, що північнокорейські війська були відправлені до Росії в межах виконання угоди про стратегічне партнерство з Москвою.
Вже згодом президент РФ Володимир Путін визнав участь північнокорейських військових у війні проти України, подякувавши їм за підтримку.
У США заявили про глибоку стурбованість таким розвитком подій, тоді як у Євросоюзі назвали дії Кремля проявом відчаю.