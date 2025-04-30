Конфликт Индии и Пакистана ускорит попытки завершить войну в Украине — Подоляк

Возможное обострение конфликта между Индией и Пакистаном будет ускорять попытки правильно решить проблему полномасштабной войны России и мира в Украине.

Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина.

Подоляк о ситуации между Индией и Пакистаном

— Во-первых, там вряд ли будет масштабная война (между Индией и Пакистаном, — Ред.). Но уже идут достаточно интенсивные боевые действия. Это два ядерных государства, не забываем. Более того, они объемные, особенно Индия, — отметил Подоляк.

Он обратил внимание, что Индия имеет существенные влияния на страны Глобального Юга, определенные отношения с Китаем и торговые отношения с Россией, среди которых — милитаристские.

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Но в то же время Индия недавно переподписала контракты на поставку самолетов из Франции, а не из Российской Федерации.

Подоляк считает, что эта война является продолжением глобальной хаотизации, за которой стоит Россия. Он обратил внимание, что это почти то же самое, что происходило на Ближнем Востоке.

— То же самое, что делал Иран там, делает Северная Корея на Корейском полуострове. Просто региональная нестабильность — это последствия войны в Украине. Наоборот, война, которая угрожает этому региону, будет ускорять попытки правильно решить проблему войны и мира в Украине, — сказал Подоляк.

По мнению советника руководителя Офиса президента, это наоборот увеличит внимание к Украине.

Недавно в Пакистане заявили, что Индия может прибегнуть к военным действиям против страны уже в ближайшие 24-36 часов из-за обострения ситуации.

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