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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Конфлікт Індії та Пакистану пришвидшить спроби завершити війну в Україні – Подоляк

Михайло Подоляк про мир
Фото: Офіс президента

Можливе загострення конфлікту між Індією та Пакистаном пришвидшуватиме спроби правильно розв’язати проблему повномасштабної війни Росії та миру в Україні.

Таку заяву зробив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю РБК-Україна.

Подоляк про ситуацію між Індією та Пакистаном

– По-перше, там навряд чи буде масштабна війна (між Індією та Пакистаном, – Ред.). Але вже йдуть достатньо інтенсивні бойові дії. Це дві ядерні держави, не забуваємо. Щобільше, вони об’ємні, особливо Індія, – зазначив Подоляк.

Він звернув увагу, що Індія має суттєві впливи на країни Глобального Півдня, певні стосунки з Китаєм та торгівельні відносини з Росією, серед яких – мілітарні.

Зараз дивляться

Але водночас Індія нещодавно перепідписала контракти на постачання літаків з Франції, а не з Російської Федерації.

Подоляк вважає, що ця війна є продовженням глобальної хаотизації, за якою стоїть Росія. Він звернув увагу, що це майже те ж саме, що відбувалося на Близькому Сході.

– Те ж саме, що робив Іран там, робить Північна Корея на Корейському півострові. Просто регіональна нестабільність – це наслідки війни в Україні. Навпаки, війна, яка загрожує цьому регіону, пришвидшуватиме спроби правильно розв’язати проблему війни та миру в Україні, – сказав Подоляк.

На думку радника керівника Офісу президента, це навпаки збільшить увагу до України.

Нещодавно у Пакистані заявили, що Індія може вдатися до військових дій проти країни вже в найближчі 24-36 годин через загострення ситуації.

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