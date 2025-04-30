Пакистан заявил о возможной атаке со стороны Индии уже в ближайшие 36 часов

В Пакистане заявили, что Индия может прибегнуть к военным действиям против них уже в ближайшие 24-36 часов из-за обострения ситуации между странами.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на сообщение министра информации и вещании Пакистана Аттаулла Тарара.

В Пакистане предупредили об ударе со стороны Индии

Высокопоставленный чиновник заявил, что страна имеет разведданные о том, что Индия планирует военную атаку против Пакистана в ближайшие дни.

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— Пакистан имеет достоверные разведывательные данные о том, что Индия намерена осуществить военные действия против Пакистана в течение следующих 24-36 часов, — заявил министр, не добавив доказательств.

Ситуация обострилась после нападения на туристов в Кашмире, подконтрольном Индии. Тогда погибло 26 человек. Индия обвиняет в этом Пакистан, но тот все отрицает и предлагает провести независимое расследование.

CNN напомнил, что Кашмир — территория, на которую претендуют обе страны. Из-за него они уже трижды воевали. Сейчас регион разделен линией контроля, где часто происходят перестрелки.

Индия дала армии полную свободу действий

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предоставил военным полную свободу в реагировании на смертельное нападение в Кашмире, в котором страна обвиняет Пакистан.

France 24 пишет, что по данным высокопоставленного источника AFP, Моди провел встречу с военными и представителями служб безопасности для обсуждения ответа на теракт.

Индийская армия во вторник сообщила о нескольких перестрелках с пакистанскими войсками через линию контроля в Кашмире.

В Пакистане военные не подтвердили стрельбу, но государственное радио в Исламабаде сообщило о ликвидации индийского беспилотника, но детали инцидента не уточнены.

Реакция США на обострение ситуации между Пакистаном и Индией

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс на брифинге сообщила, что Вашингтон поддерживает постоянную связь с Индией и Пакистаном, призывая страны не обострять напряженность.

По ее словам, госсекретарь Марко Рубио уже сегодня или завтра планирует переговоры с министрами иностранных дел двух стран. Он также должен призвать других лидеров и министров иностранных дел обратиться к Индии и Пакистану по этому вопросу.

— Ежедневно принимаются меры, в этом случае министр непосредственно общается со своими коллегами в Индии и Пакистане, и мы, безусловно, ожидаем влияния, которое он обычно оказывает на людей, с которыми он разговаривал, и, конечно, на руководство президента Дональда Трампа, Индию и Пакистан, которые ведут эти разговоры, — рассказала Тэмми Брюс.

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