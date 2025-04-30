Ядерные государства Индия и Пакистан на грани войны: как это повлияет на Украину и мир

На протяжении последней недели напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном стремительно нарастает после теракта в Пахалгаме, что в Кашмире, в результате которого 22 апреля погибли 26 человек в одном из туристических центров и многие получили ранения.

После этого Индия, которая в прошлом вела многочисленные войны с Пакистаном, похоже, начала готовить аргументы в пользу военных действий против соседней страны, пишут различные западные медиа, как, например, New York Times.

Параллельно с этим напряжение растет не только на границе: в Индии было принято решение о том, чтобы почти все пакистанские граждане покинули страну. В ответ на это пакистанское правительство, которое отрицает свою причастность к нападению на прошлой неделе, аннулировало визы большинству индийских граждан.

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Кроме того в Нью-Дели пообещали перекрыть воду в Пакистан — стратегический источник для Исламабада, к чему раньше индийская раньше никогда не делала. Пакистан назвал решение по воде “актом войны”.

При этом всем обе страны обладают ядерным оружием, что делает возможный военный конфликт особенно опасным и таким, который не только затмит тему российско-украинской войны на фоне, а может и привести к последствиям во всех частях мира.

Стоит ли ожидать войны между Индией и Пакистаном, может ли все перерасти в ядерный конфликт и как это может сказаться на войне в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Напряжение между Индией и Пакистаном: что произошло

22 апреля более двух десятков экскурсантов в Байсаранской долине в Кашмире были убиты боевиками, которые подошли к их группе и открыли огонь. Еще 17 человек были ранены.

За исключением одного местного кашмирца, согласно правительственному подсчету погибших, все они были индусами. По рассказам раненых и выживших, многие из них были убиты после того, как их спросили об их религии.

Резня, произошедшая в окрестностях Пахальгама, города на юге управляемого Индией Кашмира, стала одним из самых жестоких нападений на индийских гражданских лиц за последние десятилетия.

В Кашмире индийские войска начали широкомасштабные репрессии, арестовав сотни людей в поисках виновных, а напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном начала нарастать.

Индия утверждает, что за нападением стоят террористы, поддерживаемые Пакистаном, хотя официально не назвала ни одну из группировок, совершивших массовое убийство, и публично представила мало доказательств в поддержку своих утверждений. Правительство Пакистана отрицает свою причастность.

Малоизвестная группа, называющая себя Фронтом сопротивления, появилась в социальных сетях и заявила, что именно она стоит за массовым убийством, сообщают индийские новостные издания. Индийские официальные лица в частном порядке утверждают, что эта группа является доверенным лицом террористической организации Лашкар-и-Тайба, базирующейся в Пакистане.

Признаки войны Индии и Пакистана

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своей речи на прошлой неделе пообещал суровое наказание и уничтожение убежищ террористов, хотя и не упомянул Пакистан по имени.

Эксперты говорят, что военная конфронтация между Индией и Пакистаном чревата быстрой эскалацией, которую будет трудно сдержать. Однако Индия в значительной степени не сдерживается никаким глобальным давлением, чтобы ограничить свои ответные действия, и в последние годы она стала значительно сильнее как государство, учитывая стремительный рост дипломатического и экономического могущества.

Правительства Ирана и Саудовской Аравии обратились к обеим сторонам, а министр иностранных дел Ирана публично предложил посредничество. Организация Объединенных Наций и Европейский союз призвали к сдержанности и диалогу.

При этом крупные державы, включая США, отвлечены другими кризисами, и особо не комментируют потенциальный ядерный конфликт.

Пока неясно, пойдет ли одна из сторон — в первую очередь Индия — на эскалацию. Эксперты отмечают, что официальный Нью-Дели может не совершать полномасштабное вторжение, а поддерживать водную изоляцию Пакистана и ограничиться авиационными ударами и рейдами спецназа на границе.

Впрочем индийская правозащитница и историк-международник Мридула Гош в комментарии Суспільному говорит, что крупный конфликт вряд-ли произойдет. Это объясняется, в том числе, тем, что премьер Индии Нарендра Моди неоднократно пытался выступить посредником в российско-украинской войне, а также в 2022 году, после начала полномасштабного вторжениия России упрекал российского диктатора Владимира Путина тем, что сейчас “не эпоха для войн”.

Также важным моментом остается то, что Индия является второй страной в мире по количеству мусульман среди населения. Соответственно, возможная индийско-пакистанская война, где с обеих сторон будет большой процент мусульман в армии, может привести к серьезному конфликту внутри самой Индии.

Ранее мусульмане как в Индии, так и в Кашмире, осудили теракт в Пахалгаме.

Спорная территория между Индией и Пакистаном: Кашмир

При этом между двумя странами существует спорная территория Кашмир, из-за которой в прошлом было три войны Индии и Пакистана.

Судьба региона остается нерешенной с 1947 года, когда британцы разделили Индию, свою бывшую колонию, на две страны. Одной из них стал Пакистан, в котором большинство населения составляют мусульмане. Другая, состоящая в основном из индусов, сохранила название Индия.

Индуистский правитель Кашмира, который также входил в состав Британской Индии, отказался присоединиться к Индии или Пакистану. Обе страны жаждали заполучить эту территорию — регион с мусульманским большинством населения, богатый природными красотами и ресурсами.

Однако через несколько месяцев после раздела правитель изменил свое решение. Территория стала частью Индии. Но Пакистан не отказался от своих притязаний. Обе страны направили в регион войска, в результате чего Пакистан занял около трети территории, а Индия — две трети.

За последние полвека обе страны не отступили от своих позиций по Кашмиру, несмотря на десятилетия насилия и попытки ООН выступить посредником в споре.

В прошлом Индия обвинила Пакистан в спонсировании сепаратистов, когда Исламабад отвергает эти обвинения. По мнению пакистанской стороны, спор о Кашмире должен быть решен путем проведения референдума, санкционированного ООН, на котором кашмирцы сами определят свой статус.

С тех пор как в 1999 году в Кашмире в последний раз вспыхнула война, он остается одним из самых милитаризованных регионов мира. Два соседа несколько раз оказывались на грани войны, в том числе в 2019 году, когда в результате взрыва смертника в Кашмире погибли по меньшей мере 40 индийских солдат.

Возможна ли новая война Индии и Пакистана

Накануне пакистанский министр информации Аттаулла Тарар заявил, что Индия планирует ударить по территории Пакистана на фоне обострения напряжения между странами.

— Пакистан имеет проверенные разведданные о том, что Индия хочет нанести военный удар в течение следующих 24-36 часов, — написал Тарар на своей странице в X.

Тарар подчеркнул, что Индия хочет воспользоваться инцидентом в Кашмире как “ложным поводом” для удара и что “любой акт агрессии встретит решительный ответ”.

Впрочем украинский политолог Олег Саакян в комментарии Фактам ICTV говорит, что, вероятно, не стоит ожидать ядерной войны между двумя странами, поскольку доктрины Пакистана и Индии государств не предусматривают подобного развития конфликта.

— Будет ли эскалация? Она уже происходит. Я думаю, что она не угаснет и завтра. Все же, за новейшую историю взаимоотношений Пакистана и Индии, было три больших войны и где-то более 10 равных по интенсивности кратковременных эскалаций. Ни одна из них, а часть из них уже происходила при наличие ядерного оружия у обеих сторон, не привела к ядерному противостоянию, — объясняет эксперт.

По его словам, вероятность того, что мир увидит новый большой и неконтролируемый военный конфликт, который скатится в глобальное противостояние — также невысок. Это можно объяснить тем, что обе страны не заинтересованы в уменьшении своей субъектности, а перерастание в интенсивную войну приведет к большой зависимости от внешних субъектов.

— Индия, которая является органическим конкурентом Китая и чувствует угрозу от Китая, точно не хочет ослабнуть, — добавляет он.

Сегодня ключевым театром противостояния с Китаем в регионе для Индии является Южно-Китайское море, где находится, пожалуй, самое большое количество конфликтов из-за территориальных претензий стран друг к другу. Также это является одной из крупнейших транзитных артерий для мировой торговли, а потому масштабная война тут будет невыгодна ни одной из сторон.

Как может повлиять война Индии и Пакистана на войну в Украине

С учетом длительности военного конфликта между Россией и Украиной, еще один масштабный конфликт, даже в другой части мира, не будет сулить ничем хорошим как Москве, так и Киеву.

Для Украины ситуация противостояния и обострения между Индией и Пакистаном, если она произойдет, во-первых, отвлечет внимание к российско-украинскому конфликту, как это было во время войны в Израиле.

Кроме того, подобный конфликт значительно существеннее отразится на глобальной торговле, поскольку этот регион более весомая точка для мира, чем российско-украинская война.

Также возможная война Индии и Пакистана значительно поднимет цены на вооружение и дефицитность военной техники и оружия, в частности, снарядов и амуниции. Соответственно, это станет неприятным событием для Украины, поскольку повлияет и на так ослабленную войной страну.

Потенциальная война между Индией и Пакистаном также еще раз продемонстрирует недееспособность систем коллективной безопасности и обеспечения миропорядка, что, в конченом итоге, ничем хорошим для Украины не обернется. Хотя, как отмечает политолог Саакян, “сказать, что мы от этого сильно потеряем, также сложно”.

— Из “приятного”, так это то, что ровно все те же угрозы, они релевантны и для России, но еще в большей степени. Потому что Россия значительно более интегрирована в этот регион, и для нее и в отношениях с Пакистаном, и в отношениях с Индией, больше связей. А выбрать между одной из сторон Москва не сможет, а удар получит сразу с обеих сторон, — говорит Саакян.

Отдельного внимания заслуживает вопрос конкуренции Украины и России по доступу на рынки продовольствия, поскольку из мировой торговли может выпасть зерно из Кашмира, что является важным для обеспечения продовольственной безопасности Азии.

Соответственно, потенциальная война Индии и Пакистана лишь усугубит те проблемы, которые ощущаются сегодня как для Украины, так и для России.

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