Разведка РФ расширяет деятельность в Европе: Павленко о работе агентов Кремля
Российские спецслужбы сегодня действуют масштабнее, чем когда-либо прежде, и охватывают значительно более широкую географию, чем в предыдущие годы.
Особенно они активизировались на фоне растущей поддержки Украины со стороны западного мира.
Российская шпионская сеть выросла во время войны
Об этом в интервью РБК-Украина заявил бывший заместитель начальника ГУР МО Украины, генерал-майор Илья Павленко.
— Когда-то шпионской столицей называли Берн, потом — Женеву, далее — Вену. Это были города, где проходили важные переговоры или концентрировались офисы международных организаций. Туда съезжалась агентура со всего мира, — рассказал Павленко.
Сегодня, по его словам, условный центр шпионской географии сместился.
— Недавно, например, таким центром стал Эр-Рияд. Понятно, что туда прибывают сотрудники разведки — сопровождать делегации, обеспечивать переговоры, охранять участников, — объясняет военный.
Однако главная тенденция — в расширении деятельности российских агентов в Европе.
— Мы видим, как российские агенты всплывают в Румынии, Чехии, Германии, Польше. Они вербуют людей, устанавливают датчики на эшелоны с вооружением, которые идут в Украину — то есть работают значительно шире, чем раньше, — предостерег Павленко.
Он также подчеркнул, что такая активизация напрямую связана с международной поддержкой Украины в борьбе с российской агрессией.
Также Павленко рассказал, что распространенное утверждение о провале российских спецслужб не соответствует действительности — наоборот, план был детально подготовлен, но Украина сумела сломать замысел противника.