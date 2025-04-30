Российские спецслужбы сегодня действуют масштабнее, чем когда-либо прежде, и охватывают значительно более широкую географию, чем в предыдущие годы.

Особенно они активизировались на фоне растущей поддержки Украины со стороны западного мира.

Российская шпионская сеть выросла во время войны

Об этом в интервью РБК-Украина заявил бывший заместитель начальника ГУР МО Украины, генерал-майор Илья Павленко.

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— Когда-то шпионской столицей называли Берн, потом — Женеву, далее — Вену. Это были города, где проходили важные переговоры или концентрировались офисы международных организаций. Туда съезжалась агентура со всего мира, — рассказал Павленко.

Сегодня, по его словам, условный центр шпионской географии сместился.

— Недавно, например, таким центром стал Эр-Рияд. Понятно, что туда прибывают сотрудники разведки — сопровождать делегации, обеспечивать переговоры, охранять участников, — объясняет военный.

Однако главная тенденция — в расширении деятельности российских агентов в Европе.

— Мы видим, как российские агенты всплывают в Румынии, Чехии, Германии, Польше. Они вербуют людей, устанавливают датчики на эшелоны с вооружением, которые идут в Украину — то есть работают значительно шире, чем раньше, — предостерег Павленко.

Он также подчеркнул, что такая активизация напрямую связана с международной поддержкой Украины в борьбе с российской агрессией.

Также Павленко рассказал, что распространенное утверждение о провале российских спецслужб не соответствует действительности — наоборот, план был детально подготовлен, но Украина сумела сломать замысел противника.

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