Розвідка РФ розширює діяльність у Європі: Павленко про роботу агентів Кремля
Російські спецслужби сьогодні діють масштабніше, ніж будь-коли раніше, і охоплюють значно ширшу географію, ніж у попередні роки.
Особливо вони активізувалися на тлі зростання підтримки України з боку західного світу.
Російська шпигунська мережа зросла під час війни
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив колишній заступник начальника ГУР МО України, генерал-майор Ілля Павленко.
– Колись шпигунською столицею називали Берн, потім – Женеву, згодом – Відень. Це були міста, де проходили важливі переговори або концентрувалися офіси міжнародних організацій. Туди з’їжджалася агентура з усього світу, – розповів Павленко.
Сьогодні, за його словами, умовний центр шпигунської географії змістився.
– Нещодавно, наприклад, таким центром став Ер-Ріяд. Зрозуміло, що туди прибувають співробітники розвідки – супроводжувати делегації, забезпечувати переговори, охороняти учасників, – пояснює військовий.
Однак головна тенденція – у розширенні діяльності російських агентів у Європі.
– Ми бачимо, як російські агенти спливають у Румунії, Чехії, Німеччині, Польщі. Вони вербують людей, встановлюють датчики на ешелони з озброєнням, які йдуть до України – тобто працюють значно ширше, ніж раніше, – застеріг Павленко.
Він також наголосив, що така активізація безпосередньо пов’язана з міжнародною підтримкою України у боротьбі з російською агресією.
Також Павленко розповів, що поширене твердження про провал російських спецслужб не відповідає дійсності — навпаки, план був детально підготовлений, але Україна зуміла зламати задум противника.