Розвідка РФ розширює діяльність у Європі: Павленко про роботу агентів Кремля

Російські спецслужби сьогодні діють масштабніше, ніж будь-коли раніше, і охоплюють значно ширшу географію, ніж у попередні роки.

Особливо вони активізувалися на тлі зростання підтримки України з боку західного світу.

Російська шпигунська мережа зросла під час війни

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив колишній заступник начальника ГУР МО України, генерал-майор Ілля Павленко.

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– Колись шпигунською столицею називали Берн, потім – Женеву, згодом – Відень. Це були міста, де проходили важливі переговори або концентрувалися офіси міжнародних організацій. Туди з’їжджалася агентура з усього світу, – розповів Павленко.

Сьогодні, за його словами, умовний центр шпигунської географії змістився.

– Нещодавно, наприклад, таким центром став Ер-Ріяд. Зрозуміло, що туди прибувають співробітники розвідки – супроводжувати делегації, забезпечувати переговори, охороняти учасників, – пояснює військовий.

Однак головна тенденція – у розширенні діяльності російських агентів у Європі.

– Ми бачимо, як російські агенти спливають у Румунії, Чехії, Німеччині, Польщі. Вони вербують людей, встановлюють датчики на ешелони з озброєнням, які йдуть до України – тобто працюють значно ширше, ніж раніше, – застеріг Павленко.

Він також наголосив, що така активізація безпосередньо пов’язана з міжнародною підтримкою України у боротьбі з російською агресією.

Також Павленко розповів, що поширене твердження про провал російських спецслужб не відповідає дійсності — навпаки, план був детально підготовлений, але Україна зуміла зламати задум противника.

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