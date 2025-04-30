Генерал Павленко: Росія планувала переворот, а не війну — Україна зруйнувала цей сценарій

Поширене твердження про провал російських спецслужб не відповідає дійсності — навпаки, план був детально підготовлений, але Україна зуміла зламати задум противника.

Про це заявив колишній заступник начальника ГУР МО України, генерал-майор Ілля Павленко у інтервʼю РБК-Україна.

Павленко про провал вторгнення РФ

– Я не згоден, що можна перекладати вину на них – що це саме їхній провал. Вони спрацювали. І якщо навіть тоді ходили чутки, що арештували відповідального керівника 5 служби ФСБ Бєсєду, то зараз, виявилось, він входить до переговорної групи зі США. Тобто йому продовжують довіряти, – зазначив Павленко.

Павленко наголосив, що плани РФ передбачали блискавичне захоплення ключових об’єктів і створення сприятливих умов через проросійські настрої, які мали сформувати спецслужби.

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Проте ситуацію змінила швидка мобілізація українських сил.

– Україна і Збройні Сили змогли швидко мобілізуватися, в перші дні вжити певних заходів, перегрупувати війська… та організувати оборонну операцію Київщини, – сказав генерал-майор.

Він додав, що у противника був продуманий план відволікаючої операції на Сході, а наступ на Київ мав на меті швидке блокування міста та приведення до влади Віктора Януковича.

– Уже готувались розстрільні списки. План передбачав блокування столиці, встановлення постів, висадку десанту в Гостомелі та Василькові, – зазначив він.

Павленко відзначив вирішальну роль ГУР у зриві плану ворога. Ще в листопаді 2021 року воєнна розвідка попереджала про підготовку вторгнення.

– Коли стало відомо, що вторгнення відбудеться в ніч на 24 лютого, Буданов уже збирав військовослужбовців і готував інструкції, – розповів Павленко.

ГУР також брало участь у боях на Київщині та в Харкові, а після початку війни було розширено чисельність підрозділів.

Окрему увагу генерал-майор приділив інформації про агентурну підготовку з боку Росії:

– Було завезено багато диверсантів ще до самого вторгнення, перевербовано криміналітет, зроблено схрони зі зброєю, – зауважив військовий.

Він також звернув увагу на використання РФ українських паспортів старого зразка для створення агентурної мережі та фальсифікації документів.

Загалом, за словами Павленка, російська доктрина передбачала не стільки повноцінну війну, скільки злам політичного керівництва України та швидку зміну влади.

Цей план зірвався насамперед завдяки рішучості українського військово-політичного керівництва.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що попри гучні обіцянки російської сторони щодо припинення вогню на травневі свята інтенсивність бойових дій з боку окупантів лише зросла.

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