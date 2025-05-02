Прибыли от соглашения об ископаемых между Украиной и США может не быть еще 10 лет — СМИ

Доходы от соглашения о полезных ископаемых Украина и США могут получить через десятилетие или даже больше.

Об этом пишет издание Reuters.

Почему доходы от договора об ископаемых будут через время

Как отмечают консультанты из горнодобывающей отрасли, разработка шахт, которые добывают полезные ископаемые, может занять от 10 до 20 лет.

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К тому же, как отмечается в материале, объема информации об экономической жизнеспособности украинских месторождений полезных ископаемых недостаточно.

Кроме того, инвесторы могут не захотеть вкладывать средства в страну, инфраструктура которой испытала разрушения из-за полномасштабной войны, а также из-за отсутствия гарантий безопасности в будущем.

– Если кто-то думает, что все эти полезные ископаемые вдруг начнут массово экспортироваться из Украины, он мечтатель. Реальность такова, что людям будет трудно оправдать инвестиции в Украину, когда у них есть альтернативы – инвестировать в критически важные минералы в странах, где нет войны, — заявил руководитель отдела минеральных ресурсов консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence Адам Уэбб.

Еще одним препятствием является то, что некоторые потенциально прибыльные месторождения расположены на территориях, оккупированных Россией, а соглашение не содержит никаких гарантий безопасности. При этом в Вашингтоне заверили, что присутствие американских интересов будет сдерживать агрессоров, отмечает издание.

К тому же, агентство пишет, что еще до начала российской агрессии Украина не спешила выдавать новые лицензии на добычу природных ресурсов.

По информации Государственной службы геологии и недр Украины, с 2012 по 2020 год было выдано около 20 лицензий на добычу нефти и газа, одну на графит, одну на золото, две на марганец и одну на медь.

Напомним, 30 апреля Украина и США подписали соглашение по полезным ископаемым.

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