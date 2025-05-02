Прибутку від угоди про копалини між Україною та США може не бути ще 10 років – ЗМІ

Доходи від угоди про корисні копалини Україна та США можуть отримати через десятиліття або навіть більше.

Про це пише видання Reuters.

Чому доходи від угоди про копалини будуть не одразу

Як зауважують консультанти з гірничодобувної галузі, розробка шахт, що видобувають корисні копалини, може тривати від 10 до 20 років.

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До того ж, як зазначається у матеріалі, обсягу інформації про економічну життєздатність українських родовищ корисних копалин не достатньо.

Крім того, інвестори можуть не захотіти вкладати кошти у країну, інфраструктура якої зазнала руйнувань через повномасштабну війну, а також через відсутність гарантій безпеки у майбутньому.

– Якщо хтось думає, що всі ці корисні копалини раптом почнуть масово експортуватися з України, він мрійник. Реальність така, що людям буде важко виправдати інвестиції в Україну, коли вони мають альтернативи – інвестувати в критично важливі мінерали в країнах, де немає війни, — заявив керівник відділу мінеральних ресурсів консалтингової компанії Benchmark Minerals Intelligence Адам Вебб.

Ще однією перешкодою є те, що деякі потенційно прибуткові родовища розташовані на територіях, окупованих Росією, а угода не містить жодних гарантій безпеки. Разом з тим у Вашингтоні запевнили, що присутність американських інтересів стримуватиме агресорів, зауважує видання.

До того ж, агентство пише, що ще до початку російської агресії Україна не поспішала видавати нові ліцензії на видобуток природних ресурсів.

За інформацією Державної служби геології та надр України, з 2012 по 2020 рік було видано приблизно 20 ліцензій на видобуток нафти й газу, одну на графіт, одну на золото, дві на марганець і одну на мідь.

Нагадаємо, 30 квітня Україна і США підписали угоду щодо корисних копалин.

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