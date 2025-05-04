Понятия не имею: Трамп пока не решил, водит ли его за нос Путин

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что еще не может точно ответить, водит ли его за нос российский диктатор Владимир Путин.

Об этом президент сказал в интервью NBC News.

Трамп не определился, доверяет ли он Путину

В ходе интервью ему напомнили об одном из его предыдущих постов, в котором Трамп предполагал, что Путин может “водить его за нос” и, вероятно, не намерен завершать войну против Украины.

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В конце апреля Трамп говорил, что ему нужно две недели, чтобы ответить на вопрос, доверяет ли он российскому президенту.

Теперь он сообщил, что для окончательного ответа ему нужно еще немного больше времени.

— Нет. Я скажу вам об этом через месяц или через пару недель. Понятия не имею. Но могу сказать одно: его амбиции были во многом сдержаны, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс. Потому что он никого в Европе всерьез не воспринимал — он даже не перезванивал им, — сказал Трамп.

Россия хочет всю Украину

В том же разговоре у него также спросили, от чего, по его мнению, Россия должна была бы отказаться в рамках возможного мирного соглашения с Украиной. На это он ответил: От всей Украины.

Журналистка уточнила, правильно ли она поняла, что Трамп считает, что Россия не должна оставить себе ни одной части захваченных украинских территорий. Президент США объяснил, что имел в виду совсем другое.

— Нет, нет. России пришлось бы отказаться от всей Украины. Потому что то, чего хочет Россия — это вся Украина. И если бы я не вмешался, они бы сейчас сражались за всю Украину. Россия не хочет ту полосу, которую они имеют сейчас. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали идти дальше, — заявил Трамп.

До возвращения в Белый дом Трамп обещал завершить войну России против Украины в течение 24 часов. Последние несколько месяцев он пытается договориться хотя бы о временном 30-дневном перемирии, однако Москва игнорирует его инициативы.

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