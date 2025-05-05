Российские хакеры атаковали правительственные сайты Румынии в день выборов: что известно

В воскресенье, 4 мая, в день выборов президента Румынии правительственные сайты и страницы кандидатов атаковала российская хакерская группа.

Об этом пишет местное издание G4Media.

РФ совершила хакерскую атаку в день выборов президента Румынии

По их данным, группа DDOSIA/NoName057 взяла на себя ответственность за атаку.

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Под прицелом оказался сайт Конституционного суда, главная правительственная страница, ресурсы МИД Румынии и четыре кандидата в президенты. Среди них – Крин Антонеску, поддерживаемый властью, и Никушор Дан, мэр Бухареста, идущий на выборы как самовыдвиженец.

О масштабе атаки также сообщило Национальное управление по кибербезопасности, но детали они пока не раскрывают.

Телеканал Digi24 передает, что хакеры выложили сообщение в Telegram, где указали, что среди их целей были также сайты МВД и Минюста Румынии. Они действовали через типичную DDoS-атаку — когда на сайт умышленно сгоняют кучу трафика, чтобы тот лег и перестал работать.

В Управлении кибербезопасности заявили, что к 14:00 все атакованные сайты уже снова работали.

Отмечается, что кибератака произошла именно в день голосования — после того как Верховный суд Румынии отменил результаты предыдущего тура выборов, из-за скандала с незаконной агитацией победителя, ультранационалиста Келина Джорджеску, и подозрения во влиянии России.

Еще раньше во время выборов в ноябре, по данным румынской разведки, на избирательную ИТ-систему страны осуществили более 85 тысяч кибератак.

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