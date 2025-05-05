Російські хакери атакували урядові сайти Румунії у день виборів: що відомо
У неділю, 4 травня, у день виборів президента Румунії, урядові сайти та сторінки кандидатів атакувала російська хакерська група.
Про це пише місцеве видання G4Media.
РФ здійснила хакерську атаку в день виборів президента Румунії
За їхніми даними, група DDOSIA/NoName057 взяла на себе відповідальність за атаку.
Під прицілом опинився сайт Конституційного суду, головна урядова сторінка, ресурси МЗС Румунії та чотирьох кандидатів у президенти. Серед них – Крін Антонеску, якого підтримує влада, та Нікушор Дан, мер Бухареста, який іде на вибори як самовисуванець.
Про масштаб атаки також повідомило Національне управління з кібербезпеки, але деталі вони поки що не розкривають.
Телеканал Digi24 передає, що хакери виклали допис у Telegram, де вказали, що серед їхніх цілей були також сайти МВС і Мін’юсту Румунії. Вони діяли через типову DDoS-атаку — коли на сайт навмисне зганяють купу трафіку, щоб той ліг та перестав працювати.
В Управлінні кібербезпеки заявили, що до 14:00 всі атаковані сайти вже знову працювали.
Зазначається що кібератака відбулася саме в день голосування — після того як Верховний суд Румунії скасував результати попереднього туру виборів через скандал із незаконною агітацією переможця, ультранаціоналіста Келіна Джорджеску, і підозри у впливі Росії.
Ще раніше, під час виборів у листопаді, за даними румунської розвідки, на виборчу ІТ-систему країни здійснили понад 85 тисяч кібератак.