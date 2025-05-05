В первом туре выборов президента Румынии лидирует ультраправый кандидат Джордже Симион. Его соперником во втором туре будет бывший мэр Бухареста Никушор Дан.

Об этом сообщается на сайте ЦИК Румынии.

Президентские выборы в Румынии: результаты

По состоянию на 07:00 Центризбирком Румынии обработал 100% бюллетеней.

Так, за Джордже Симиона отдали свои голоса 3,8 млн избирателей, или 40,96%. За Никушора Дана проголосовало более 1,9 млн румын (20,99%). Третьим идет Крин Антонеску — его на выборах президента поддержало более 1,8 млн румын (20,07%). Виктор Понта — четвертый — у него более 1,23 млн голосов, или 13,05%. На пятой позиции Елена Ласкони — за нее отдали голоса 252 708 избирателей (2,68%).

У остальных кандидатов менее 1 % поддержки.

Что известно о Джордже Симионе

Ультранационалист Джордже Симион от Альянса за союз румын (AUR) выступает против военной помощи Украине и называет себя “естественным союзником” американского президента Дональда Трампа.

После обнародования результатов экзит-полов Симион сказал: Это не просто победа на выборах, это победа достоинства. Это победа румынского достоинства. Это победа тех, кто не потерял надежду, тех, кто все еще верит в Румынию, свободную, уважаемую, суверенную страну.

Симион называет себя более умеренным, но неоднократно настаивал на суверенитете Румынии и призывал к восстановлению границ страны, существовавших до Второй мировой войны, с помощью Молдовы и Украины, въезд в которые ему запрещен. Киев запретил въезд Симиону из-за его систематической антиукраинской деятельности, а Молдову он называет “искусственным государством”.

В то же время Симион часто осуждал Россию, критиковал Брюссель и восхвалял республиканцев Трампа в США. Он заявил, что стремится создать альянс стран внутри ЕС в духе MAGA Дональда Трампа.

38-летний Симион настаивает на том, что не имеет никакой привязанности к России, называет Владимира Путина военным преступником и полагается на Дональда Трампа в прекращении войны в Украине.

— Мы не будем отправлять военную помощь Украине — и это не делает нас пророссийскими, — сказал Симион группе иностранных журналистов в среду в Бухаресте.

Он добавил, что гуманитарная и логистическая поддержка Киева будет продолжаться — так же, как и поддержка стремления Украины к Европейскому Союзу, но не к членству в НАТО.

В декабре в Румынии состоялись парламентские выборы, на которых AUR Симиона и другие ультраправые группы получили 35% мест.

По опросам в Румынии, Симион может победить Никушора Дана во втором туре выборов президента Румынии. Никушор Дан, 55-летний математик и бывший антикоррупционный активист, основавший партию Союз Спасите Румынию (USR), баллотируется по независимому, проевропейскому списку Честная Румыния.

Если граждане Румынии выберут Симиона, то он покажет им, “сколько мы сделали вклада в военные усилия в Украине, в ущерб румынским детям и нашим старикам”.

На сегодня Румыния передала Киеву батарею ПВО Patriot, тренирует украинских пилотов-истребителей и разрешила экспортировать 30 млн тонн украинского зерна через свой черноморский порт Констанца.

Чем грозит победа ультраправых в Румынии

Победа ультраправых может привести к тому, что Румыния, которая граничит с Украиной и является членом ЕС и НАТО, отойдет от своего нынешнего прозападного пути и станет еще одной деструктивной силой внутри европейского блока и трансатлантического оборонного альянса.

Президент Румынии выполняет полуисполнительную роль со значительными полномочиями в сфере внешней политики, национальной безопасности, оборонных расходов и судебных назначений. Он также представляет страну на международной арене и может наложить вето на важные голосования в ЕС.

Что касается экономической ситуации в Румынии, то там средний доход домохозяйств составляет треть от среднего по ЕС. Более 30% из 19-миллионного населения страны находятся под угрозой бедности и социальной изоляции, а почти 20% рабочей силы работает за рубежом.

