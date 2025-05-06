Вторая ночная атака на Москву и блекаут в Рыльске: детали “бавовны” в РФ

6 мая россияне снова жалуются на атаку дронов на Москву и другие города РФ.

Атака дронов на Москву 6 мая: что известно

Мэр российской столицы Сергей Собянин, который предыдущей ночью отчитывался об уничтожении четырех дронов, сегодня в течение часа насчитал 19 сбитых БпЛА.

Еще с ночи, отмечал Собянин, работают оперативники на месте падения дронов на Каширском шоссе.

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Серьезных разрушений и пострадавших, убеждает мэр Москвы, нет.

К слову, губернатор Московской области Андрей Воробьев молчал как во время вчерашней атаки, так и во время сегодняшней.

Пока российская противовоздушная оборона “сбивала” дроны, Росавиация закрывала столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

За это время на запасные аэродромы направили 34 рейса.

Ограничения вводили и в аэропортах Калуги, Волгограда, Саратова, Казани, Нижнекамска, Самары, Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля.

Атака дронов на Россию 6 мая: что известно

В Минобороны РФ утверждают, что до четырех утра якобы перехватили и уничтожили 105 беспилотников:

32 – над Брянской областью;

22 – над Воронежской областью;

19 – над Московским регионом;

10 – над Пензенской областью;

девять – над Калужской областью;

шесть – над Белгородской областью;

по два – над Липецкой и Самарской областями;

по одному – над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

Губернаторы областей, где сегодня была громкая ночь, преимущественно как и Собянин, перечисляют “уничтоженные” дроны.

Только глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о повреждении нескольких окон в нежилом здании, кровли и хозяйственных построек на территории двух частных домов, о выбитых окнах в ГАЗели, а также возгорании на детской площадке в парке.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял о трех сбитых дронах над промышленными предприятиями Новокуйбышевска, но подробностей решил не предоставлять.

И. о. главы Курской области Александр Хинштейн тем временем продолжает отчитываться о ликвидации последствий вечерней атаки, когда ПВО якобы приземлила пять дронов над регионом (еще четыре, утверждают в Минобороны РФ, приземлили над Белгородской областью).

В частности, там энергетики пытаются восстановить свет после удара по электроподстанции в Рыльске.

Еще в полночь 6 мая Хинштейн жаловался на полное обесточивание после повреждения двух трансформаторов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 168-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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