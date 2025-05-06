Друга нічна атака на Москву та блекаут у Рильську: деталі”бавовни” у РФ

6 травня росіяни знову скаржаться на атаку дронів на Москву та інші міста РФ.

Атака дронів на Москву 6 травня: що відомо

Мер російської столиці Сергій Собянін, який попередньої ночі звітував про знищення чотирьох дронів, сьогодні впродовж години нарахував 19 збитих дронів.

Ще з ночі, зазначав Собянін, працюють оперативники на місці падіння БпЛА на Каширському шосе.

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Серйозних руйнувань та постраждалих, переконує мер Москви, немає.

До слова, губернатор Московської області Андрій Воробйов мовчав як під час вчорашньої атаки, так і під час сьогоднішньої.

Поки російська протиповітряна оборона “збивала” дрони, Росавіація закривала столичні аеропорти Внуково, Домодєдово, Жуковський та Шереметьєво.

За цей час на запасні аеродроми спрямували 34 рейси.

Обмеження запроваджували й в аеропортах Калуги, Волгограда, Саратова, Казані, Нижньокамська, Самари, Іваново, Нижнього Новгорода та Ярославля.

Атака дронів на Росію 6 травня: що відомо

У Міноборони РФ стверджують, що до четвертої ранку буцімто перехопили та знищили 105 безпілотників:

32 – над Брянською областю;

22 – над Воронезькою областю;

19 – над Московським регіоном;

10 – над Пензенською областю;

дев’ять – над Калузькою областю;

шість – над Бєлгородською областю;

по два – над Липецькою та Самарською областями;

по одному – над Володимирською, Курською та Ростовською областями.

Губернатори областей, де сьогодні була гучна ніч, переважно, як і Собянін, перераховують “знищені” дрони.

Лише очільник Воронезької області Олександр Гусєв повідомив про пошкодження кількох вікон у нежитловій будівлі, покрівлі та господарських будівель на території двох приватних будинків, про вибиті вікна у ГАЗелі, а також займання на дитячому майданчику в парку.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев заявляв про три збиті дрони над промисловими підприємствами Новокуйбишевська, але подробиць вирішив не надавати.

В. о. очільника Курської області Олександр Хінштейн тим часом продовжує звітувати про ліквідацію наслідків вечірньої атаки, коли ППО буцімто приземлила п’ять дронів над регіоном (ще чотири, стверджують у Міноборони РФ, приземлили над Бєлгородською областю).

Зокрема, там енергетики намагаються відновити світло після удару по електропідстанції у Рильську.

Ще опівночі 6 травня Хінштейн скаржився на повне знеструмлення після пошкодження двох трансформаторів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 168-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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