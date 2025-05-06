Второй тур выборов канцлера в Бундестаге состоится уже сегодня

6 мая в немецком Бундестаге состоится второй тур голосования на должность канцлера Германии.

Об этом пишет Bloomberg.

Второй тур выборов канцлера в Германии

Во вторник лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц снова попытается получить поддержку парламента, чтобы занять должность канцлера Германии.

Сейчас смотрят

На первом голосовании он потерпел поражение, не сумев набрать большинство голосов. Однако он оставляет надежду на успех во втором туре голосования.

Новый вице-канцлер СДПГ Ларс Клингбайль подчеркнул важность стабильного правительства для Германии и заявил, что после переговоров с другими политическими силами было достигнуто соглашение провести новое голосование.

Ожидается, что второе голосование состоится примерно в 15:15 по берлинскому времени (16:15 по Киеву).

Во время первого тура выборов в Германии Фридрих Мерц получил 310 голосов, тогда как для избрания канцлером нужно было не менее 316. Из-за этого парламент приостановил заседание, чтобы определить дальнейшие шаги.

Это впервые после Второй мировой войны, когда кандидат на пост канцлера не смог набрать необходимую поддержку в первом туре.

Источник : Bloomberg

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.