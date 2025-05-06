Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Фрідріху Мерцу забракло голосів для обрання канцлером у першому турі голосування
Лідеру ХДС Фрідріху Мерцу забракло голосів для обрання канцлером Німеччини в першому турі голосування.
Перший тур виборів канцлера Німеччини: Фрідріх Мерц не отримав необхідної кількості голосів
У першому турі виборів канцлера Німеччини лідер Фрідріх Мерц здобув лише 310 голосів із необхідних 316.
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