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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Фрідріху Мерцу забракло голосів для обрання канцлером у першому турі голосування

Фрідріх Мерц
Фото: Getty Images

Лідеру ХДС Фрідріху Мерцу забракло голосів для обрання канцлером Німеччини в першому турі голосування.

Перший тур виборів канцлера Німеччини: Фрідріх Мерц не отримав необхідної кількості голосів

У першому турі виборів канцлера Німеччини лідер Фрідріх Мерц здобув лише 310 голосів із необхідних 316.

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