Мерца не назначили: Шольц продолжит исполнять обязанности канцлера

Олаф Шольц будет продолжать исполнять обязанности канцлера Германии до избрания своего преемника.

Об этом как пишет издание Spiegel.

Шольц продолжит исполнять обязанности

Так, лидер христианских демократов Фридрих Мерц на выборах канцлера в Бундестаге не получил необходимой поддержки, поэтому Шольц продолжит выполнение полномочий канцлера. В первом туре выборов Фридрих Мерц получил лишь 310 голосов из необходимых 316.

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В статье 69 основного закона отмечается, что канцлер продолжает выполнять свои официальные обязанности до назначения преемника. Министры правительства Германии также останутся на своих должностях как исполняющие обязанности.

Теперь немецкие депутаты имеют 14 дней на повторное голосование за нового канцлера.

Напомним, что 5 мая вечером в Берлине торжественно провели Олафа Шольца с должности канцлера Германии. В своей речи во время церемонии Шольц призвал к единству и сохранению демократических ценностей.

Заметим, что еще никогда претендент на пост канцлера Германии не терпел неудачу на выборах в Бундестаг после успешных коалиционных переговоров.

Ранее лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что не согласится на “продиктованный мир” для Украины.

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