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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Другий тур виборів канцлера в Бундестазі відбудеться вже сьогодні

Фрідріх Мерц
Фото: Getty Images

6 травня в німецькому Бундестазі відбудеться другий тур голосування на посаду канцлера Німеччини.

Про це пише Bloomberg.

Другий тур виборів канцлера в Німеччині

У вівторок лідер ХДС/ХСС Фрідріх Мерц знову спробує отримати підтримку парламенту, щоб обійняти посаду канцлера Німеччини.

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У першому голосуванні він зазнав поразки, не зумівши набрати більшість голосів. Однак він залишає надію на успіх у другому турі голосування.

Новий віцеканцлер СДПН Ларс Клінгбайль наголосив на важливості стабільного уряду для Німеччини і заявив, що після переговорів з іншими політичними силами було досягнуто згоди провести нове голосування.

Очікується, що друге голосування відбудеться приблизно о 15:15 за берлінським часом (16:15 за Києвом).

Під час першого туру виборів у Німеччині Фрідріх Мерц отримав 310 голосів, але для обрання канцлером потрібно було щонайменше 316. Через це парламент призупинив засідання, щоб визначити подальші кроки.

Це вперше після Другої світової війни, коли кандидат на посаду канцлера не зміг набрати необхідну підтримку в першому турі.

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Джерело: Bloomberg
Вибори у Німеччині, Німеччина, Фрідріх Мерц
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