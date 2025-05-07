Дроны атаковали Москву: в российской столице закрывали аэропорты

В Москве заявили об атаке дронов ночью 7 мая и сбитии якобы семи беспилотников, которые летели на российскую столицу.

Это подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Атака дронов на Москву 7 мая: что известно

По его словам, около 01:30 по местному времени ПВО отразила атаку семи беспилотников.

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А около четырех часов утра Собянин сообщил об уничтожении еще дрох дронов, которые летели на Москву.

В обоих случаях он указал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, без всяких подробностей.

Жители Подмосковья в местных пабликах пишут о многочисленных взрывах.

В то же время из-за атаки дронов приостанавливал работу московский аэропорт Шереметьево, сообщили в Росавиации.

А в Домодедово и Жуковском до сих пор действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Кроме того, сейчас не работают аэропорты в Казани, Калуге, Нижнем Новгороде, Тамбове и Ярославле.

На атаку дронов в Москве жаловались также ночью 5 и 6 мая.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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