Дроны атаковали Москву: в российской столице закрывали аэропорты
В Москве заявили об атаке дронов ночью 7 мая и сбитии якобы семи беспилотников, которые летели на российскую столицу.
Это подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
Атака дронов на Москву 7 мая: что известно
По его словам, около 01:30 по местному времени ПВО отразила атаку семи беспилотников.
А около четырех часов утра Собянин сообщил об уничтожении еще дрох дронов, которые летели на Москву.
В обоих случаях он указал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, без всяких подробностей.
Жители Подмосковья в местных пабликах пишут о многочисленных взрывах.
В то же время из-за атаки дронов приостанавливал работу московский аэропорт Шереметьево, сообщили в Росавиации.
А в Домодедово и Жуковском до сих пор действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Кроме того, сейчас не работают аэропорты в Казани, Калуге, Нижнем Новгороде, Тамбове и Ярославле.
На атаку дронов в Москве жаловались также ночью 5 и 6 мая.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.