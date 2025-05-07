Дрони атакували Москву: у російській столиці закривали аеропорти

У Москві заявили про атаку дронів вночі 7 травня та збиття нібито семи безпілотників, які летіли на російську столицю.

Це підтвердив мер Москви Сергій Собянін.

Атака дронів на Москву 7 травня: що відомо

За його словами, близько 01:30 за місцевим часом ППО відбила атаку семи безпілотників.

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А близько четвергої години ранку Собянін повідомив про знищення ще дрох дронів, які летіли на Москву.

В обох випадках він вказав, що на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб, без жодних подробиць.

Жителі Підмосков’я у місцевих пабліках пишуть про численні вибухи.

Водночас через атаку дронів призупиняв роботу московський аеропорт Шереметьєво, повідомили в Росавіації.

А в Домодєдо та Жуковському досі діють тимчасові обмеження на приймання і випуск літаків.

Крім того, наразі не працюють аеропорти у Казані, Калузі, Нижньому Новгороді, Тамбові та Ярославлі.

На атаку дронів у Москві скаржилися також вночі 5 та 6 травня.

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