Дрони атакували Москву: у російській столиці закривали аеропорти
У Москві заявили про атаку дронів вночі 7 травня та збиття нібито семи безпілотників, які летіли на російську столицю.
Це підтвердив мер Москви Сергій Собянін.
Атака дронів на Москву 7 травня: що відомо
За його словами, близько 01:30 за місцевим часом ППО відбила атаку семи безпілотників.
А близько четвергої години ранку Собянін повідомив про знищення ще дрох дронів, які летіли на Москву.
В обох випадках він вказав, що на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб, без жодних подробиць.
Жителі Підмосков’я у місцевих пабліках пишуть про численні вибухи.
Водночас через атаку дронів призупиняв роботу московський аеропорт Шереметьєво, повідомили в Росавіації.
А в Домодєдо та Жуковському досі діють тимчасові обмеження на приймання і випуск літаків.
Крім того, наразі не працюють аеропорти у Казані, Калузі, Нижньому Новгороді, Тамбові та Ярославлі.
На атаку дронів у Москві скаржилися також вночі 5 та 6 травня.
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