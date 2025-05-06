Конфликт Пакистана и Индии не перерастет в масштабную войну — руководитель ЦПД Коваленко
На фоне новой волны обстрелов и обострения между Индией и Пакистаном, международное сообщество снова обеспокоено судьбой Кашмира.
Однако, по мнению Андрея Коваленко, руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, конфликт вряд ли приобретет полномасштабный характер и останется локальным.
Конфликт Индии и Пакистана не перерастет в войну
По его словам, несмотря на серьезность ситуации, обе страны осознают риски прямой эскалации. Их сдерживает не только наличие ядерного оружия, но и интересы великих держав и необходимость сохранять стабильность внутри собственных стран.
— Индия и Пакистан — обе ядерные державы. Прямое военное столкновение между ними может привести к взаимному уничтожению, поэтому оно всегда было ограничено, — отмечает Коваленко.
История противостояния Индии и Пакистана
Противоречия между Индией и Пакистаном тянутся еще с 1947 года — времени раздела Британской Индии. Тогда оба государства заявили свои претензии на территорию Джамму и Кашмира, что привело к трем полномасштабным войнам (в 1947, 1965 и 1971 годах) и многочисленным пограничным столкновениям.
Одна из самых острых фаз — Каргильская война 1999 года.
Самый глубокий конфликт связан с правовым статусом Кашмира. Хотя Индия контролирует большую часть региона, Пакистан считает его оккупированным. С 2019 года, когда Индия отменила автономию Джамму и Кашмира, напряжение еще больше возросло.
Геополитические ограничения и современные тенденции
Ключевые международные игроки — США, Китай и ООН — выступают против полномасштабной войны между Индией и Пакистаном, ведь это ставит под угрозу региональную безопасность и международную торговлю.
В самих странах также нет предпосылок для масштабного столкновения — внутриполитическая ситуация требует стабильности, а общества устали от конфликтов.
Как отмечает Коваленко, в 21 веке доминирует другая стратегия.
— Есть тренд к локализации конфликтов — вместо масштабных вторжений стороны прибегают к гибридным операциям, ограниченным ударам и кампаниям дезинформации, — отметил он.
Напомним, Индийские вооруженные силы начали операцию под названием Синдур, в ходе которой были атакованы девять целей на территории Пакистана и на подконтрольной ему части Кашмира.
Фото: Андрей Коваленко