Конфлікт Пакистану та Індії не переросте у масштабну війну – керівник ЦПД Коваленко

На тлі нової хвилі обстрілів і загострення між Індією та Пакистаном, міжнародна спільнота знову занепокоєна долею Кашміру.

Проте, на думку Андрія Коваленка, керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, конфлікт навряд чи набуде повномасштабного характеру й залишиться локальним.

Конфлікт Індії та Пакистану не переросте у війну

За його словами, попри серйозність ситуації, обидві країни усвідомлюють ризики прямої ескалації. Їх стримує не лише наявність ядерної зброї, а й інтереси великих держав і необхідність зберігати стабільність усередині власних країн.

Зараз дивляться

– Індія та Пакистан – обидві ядерні держави. Пряме військове зіткнення між ними може призвести до взаємного знищення, тому воно завжди було обмежене, – зазначає Коваленко.

Історія протистояння Індії та Пакистану

Суперечності між Індією та Пакистаном тягнуться ще з 1947 року – часу розділу Британської Індії. Тоді обидві держави заявили свої претензії на територію Джамму і Кашміру, що призвело до трьох повномасштабних воєн (у 1947, 1965 та 1971 роках) і численних прикордонних сутичок.

Одна з найгостріших фаз – Карґільська війна 1999 року.

Найглибший конфлікт пов’язаний із правовим статусом Кашміру. Хоча Індія контролює більшу частину регіону, Пакистан вважає його окупованим. З 2019 року, коли Індія скасувала автономію Джамму і Кашміру, напруга ще більше зросла.

Геополітичні обмеження та сучасні тенденції

Ключові міжнародні гравці – США, Китай та ООН – виступають проти повномасштабної війни між Індією та Пакистаном, адже це ставить під загрозу регіональну безпеку та міжнародну торгівлю.

У самих країнах також немає передумов для масштабного зіткнення – внутрішньополітична ситуація потребує стабільності, а суспільства втомлені від конфліктів.

Як зазначає Коваленко, у 21 столітті домінує інша стратегія.

– Маємо тренд до локалізації конфліктів – замість масштабних вторгнень сторони вдаються до гібридних операцій, обмежених ударів і кампаній дезінформації, – зазначив він.

Нагадаємо, Індійські збройні сили розпочали операцію під назвою Сіндур, у ході якої були атаковані дев’ять цілей на території Пакистану та на підконтрольній йому частині Кашміру.

Фото: Андрій Коваленко

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