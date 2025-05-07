В Саранске и Туле атакованы заводы-производители оптоволокна и Градов

Ночью 7 мая беспилотники атаковали три важных предприятия российского военно-промышленного комплекса, расположенные в Саранске (Республика Мордовия) и Туле. На кадрах из местных пабликов видно, что на местах попаданий бушуют пожары.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко косвенно подтвердил поражение оборонных предприятий страны-агрессора.

Дроны атаковали оборонные заводы в Саранске и Туле: что известно

— В Саранске поражен завод Оптоволоконных систем — ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне, — пояснил он.

Сейчас смотрят

Кроме того, по его словам, в Туле атаковано АО Конструкторское бюро приборостроения, специализирующееся на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули.

Также в Туле атаковано предприятие НПО Сплав — главный разработчик реактивных систем залпового огня в РФ.

— Именно здесь создавали Грады, Ураганы и Смерчи, которые активно применяются против украинских городов и на фронте, — отметил Коваленко, добавив, что предприятие имеет тесную связь с концерном Ростех и остается одним из приоритетных производителей оружия.

Сегодня об атаке дронов заявляли также в Москве, в российской столице закрывали аэропорты. Местные власти сообщали о якобы сбитых девяти БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 169-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Крымский ветер

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.