В Саранске и Туле атакованы заводы-производители оптоволокна и Градов
Ночью 7 мая беспилотники атаковали три важных предприятия российского военно-промышленного комплекса, расположенные в Саранске (Республика Мордовия) и Туле. На кадрах из местных пабликов видно, что на местах попаданий бушуют пожары.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко косвенно подтвердил поражение оборонных предприятий страны-агрессора.
Дроны атаковали оборонные заводы в Саранске и Туле: что известно
— В Саранске поражен завод Оптоволоконных систем — ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне, — пояснил он.
Кроме того, по его словам, в Туле атаковано АО Конструкторское бюро приборостроения, специализирующееся на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули.
Также в Туле атаковано предприятие НПО Сплав — главный разработчик реактивных систем залпового огня в РФ.
— Именно здесь создавали Грады, Ураганы и Смерчи, которые активно применяются против украинских городов и на фронте, — отметил Коваленко, добавив, что предприятие имеет тесную связь с концерном Ростех и остается одним из приоритетных производителей оружия.
Сегодня об атаке дронов заявляли также в Москве, в российской столице закрывали аэропорты. Местные власти сообщали о якобы сбитых девяти БПЛА.
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Фото: Крымский ветер