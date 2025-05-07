Новости ночи 7 мая: атака на Киев, Запорожье, прилеты в РФ, удары Индии по Пакистану

В эти минуты российские войска продолжают атаковать украинские регионы.

От вражеских обстрелов пострадали Киев и область, Запорожье и область, Покровская община Днепропетровской области.

К слову, третью ночь подряд россияне жалуются на атаку дронов на Москву.

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Между тем Индия начала атаковать объекты на территории Пакистана и подконтрольной ему части Кашмира.

Больше о главных событиях ночи и утра 2 мая читайте в подборке Фактов ICTV.

Атака на Киев

Атака на Киевскую область

Атака на Запорожье

Удары авиабомбами по поселку Гуляйпольской общины

Удары КАБами по Покровской общине

Атака на Москву и объекты ВПК в других городах

Индия начала операцию Синдур против Пакистана

Атака на Киев

Атака на Киев началась в час ночи 7 мая с баллистической угрозы.

Затем армия РФ принялась атаковать столицу ударными беспилотниками.

В настоящее время зафиксированы разрушения в четырех районах – Святошинском, Шевченковском, Днепровском и Соломенском районах.

В Святошинском районе из-за попадания обломков горели квартиры с шестого до последнего этажа девятиэтажки.

В Шевченковском районе огнем охватило квартиры с третьего до последнего этажа пятиэтажки. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек.

В Днепровском районе частично разрушены перекрытия на 29-м и 30-м этажах дома.

В Соломенском районе обломки дронов упали на открытую территорию.

Количество пострадавших уже возросло до восьми.

В больнице – трое детей с ожогами и раненая женщина.

Четверым лицам была оказана помощь на месте.

Атака на Киевскую область

Атака на Киевскую область 7 мая обернулась разрушениями в Бучанском районе.

Там произошло возгорание между вторым и третьим этажами еще не введенной в эксплуатацию десятиэтажки, а также повреждено более 10 автомобилей.

Атака на Запорожье

Во время атаки на Запорожье, продолжавшейся с 21:59 до 22:25 6 мая, российские войска направили на город 13 ударных беспилотников.

В городе разрушен частный дом, повреждены семь многоэтажек и 14 частных домов, объекты инфраструктуры, в том числе критическая.

Из-за этого два часа без света было более 42 тыс. абонентов в двух районах города.

Ранения получили четыре человека.

Удары авиабомбами по поселку Гуляйпольской общины

Три удара авиабомбами нанесли россияне по поселку Гуляйпольской общины Запорожской области.

В результате атаки горели частные дома.

Получил ранение 61-летний мужчина.

Удары КАБами по Покровской общине

Вечером 6 мая восемь человек получили ранения в результате ударов КАБами по Покровской общине Синельниковского района Днепропетровской области.

Все пострадавшие – в больнице. Двое – в тяжелом состоянии.

Во время вражеской атаки были повреждены 12 частных домов, газопровод и линия электропередачи.

Атака на Москву и объекты ВПК в других городах

Ночью 7 мая произошла третья подряд ночная атака на Москву.

Мэр российской столицы заявляет о девяти сбитых дронов.

Между тем руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подтверждает попадание в завод оптоволоконных систем в Саранске, а также в Конструкторское бюро приборостроения и Научно-производственное объединение СПЛАВ в Туле.

Индия начала операцию Синдур против Пакистана

Вооруженные силы Индии приступили к операции Синдур, атаковав девять целей на территории Пакистана и в подконтрольной Пакистану части Кашмира.

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