Новости ночи 7 мая: атака на Киев, Запорожье, прилеты в РФ, удары Индии по Пакистану
В эти минуты российские войска продолжают атаковать украинские регионы.
От вражеских обстрелов пострадали Киев и область, Запорожье и область, Покровская община Днепропетровской области.
К слову, третью ночь подряд россияне жалуются на атаку дронов на Москву.
Между тем Индия начала атаковать объекты на территории Пакистана и подконтрольной ему части Кашмира.
Больше о главных событиях ночи и утра 2 мая читайте в подборке Фактов ICTV.
- Атака на Киев
- Атака на Киевскую область
- Атака на Запорожье
- Удары авиабомбами по поселку Гуляйпольской общины
- Удары КАБами по Покровской общине
- Атака на Москву и объекты ВПК в других городах
- Индия начала операцию Синдур против Пакистана
Атака на Киев
Атака на Киев началась в час ночи 7 мая с баллистической угрозы.
Затем армия РФ принялась атаковать столицу ударными беспилотниками.
В настоящее время зафиксированы разрушения в четырех районах – Святошинском, Шевченковском, Днепровском и Соломенском районах.
В Святошинском районе из-за попадания обломков горели квартиры с шестого до последнего этажа девятиэтажки.
В Шевченковском районе огнем охватило квартиры с третьего до последнего этажа пятиэтажки. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек.
В Днепровском районе частично разрушены перекрытия на 29-м и 30-м этажах дома.
В Соломенском районе обломки дронов упали на открытую территорию.
Количество пострадавших уже возросло до восьми.
В больнице – трое детей с ожогами и раненая женщина.
Четверым лицам была оказана помощь на месте.
Атака на Киевскую область
Атака на Киевскую область 7 мая обернулась разрушениями в Бучанском районе.
Там произошло возгорание между вторым и третьим этажами еще не введенной в эксплуатацию десятиэтажки, а также повреждено более 10 автомобилей.
Атака на Запорожье
Во время атаки на Запорожье, продолжавшейся с 21:59 до 22:25 6 мая, российские войска направили на город 13 ударных беспилотников.
В городе разрушен частный дом, повреждены семь многоэтажек и 14 частных домов, объекты инфраструктуры, в том числе критическая.
Из-за этого два часа без света было более 42 тыс. абонентов в двух районах города.
Ранения получили четыре человека.
Удары авиабомбами по поселку Гуляйпольской общины
Три удара авиабомбами нанесли россияне по поселку Гуляйпольской общины Запорожской области.
В результате атаки горели частные дома.
Получил ранение 61-летний мужчина.
Удары КАБами по Покровской общине
Вечером 6 мая восемь человек получили ранения в результате ударов КАБами по Покровской общине Синельниковского района Днепропетровской области.
Все пострадавшие – в больнице. Двое – в тяжелом состоянии.
Во время вражеской атаки были повреждены 12 частных домов, газопровод и линия электропередачи.
Атака на Москву и объекты ВПК в других городах
Ночью 7 мая произошла третья подряд ночная атака на Москву.
Мэр российской столицы заявляет о девяти сбитых дронов.
Между тем руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подтверждает попадание в завод оптоволоконных систем в Саранске, а также в Конструкторское бюро приборостроения и Научно-производственное объединение СПЛАВ в Туле.
Индия начала операцию Синдур против Пакистана
Вооруженные силы Индии приступили к операции Синдур, атаковав девять целей на территории Пакистана и в подконтрольной Пакистану части Кашмира.