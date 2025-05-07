У Саранську і Тулі атаковано заводи-виробники оптоволокна і Градів

Вночі 7 травня безпілотники атакували три важливі підприємства російського військово-промислового комплексу, розташовані у Саранську (Республіка Мордовія) та Тулі. На кадрах з місцевих пабліків видно, що на місцях влучань вирують пожежі.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко опосередковано підтвердив ураження оборонних підприємств країни-агресора.

Дрони атакували оборонні заводи у Саранську та Тулі: що відомо

– У Саранську уражено завод Оптоволоконних систем – ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні, – пояснив він.

Зараз дивляться

Крім того, за його словами, у Тулі атаковано АТ Конструкторське бюро приладобудування, що спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями.

Також у Тулі атаковано підприємство НВО Сплав – це головний розробник реактивних систем залпового вогню у РФ.

– Саме тут створювали Гради, Урагани й Смерчі, які активно застосовуються проти українських міст та на фронті, – зауважив Коваленко, додавши, що підприємство має тісний зв’язок із концерном Ростех та залишається одним із пріоритетних виробників зброї.

Сьогодні про атаку дронів заявляли також у Москві, у російській столиці закривали аеропорти. Місцева влада повідомляла про нібито збиття дев’яти БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 169-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Крымский ветер

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.