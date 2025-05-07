У Саранську і Тулі атаковано заводи-виробники оптоволокна і Градів
Вночі 7 травня безпілотники атакували три важливі підприємства російського військово-промислового комплексу, розташовані у Саранську (Республіка Мордовія) та Тулі. На кадрах з місцевих пабліків видно, що на місцях влучань вирують пожежі.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко опосередковано підтвердив ураження оборонних підприємств країни-агресора.
Дрони атакували оборонні заводи у Саранську та Тулі: що відомо
– У Саранську уражено завод Оптоволоконних систем – ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку. Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні, – пояснив він.
Крім того, за його словами, у Тулі атаковано АТ Конструкторське бюро приладобудування, що спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями.
Також у Тулі атаковано підприємство НВО Сплав – це головний розробник реактивних систем залпового вогню у РФ.
– Саме тут створювали Гради, Урагани й Смерчі, які активно застосовуються проти українських міст та на фронті, – зауважив Коваленко, додавши, що підприємство має тісний зв’язок із концерном Ростех та залишається одним із пріоритетних виробників зброї.
Сьогодні про атаку дронів заявляли також у Москві, у російській столиці закривали аеропорти. Місцева влада повідомляла про нібито збиття дев’яти БпЛА.
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Фото: Крымский ветер