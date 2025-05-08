Біографія Папи Лева XIV: американський місіонер у Перу, який очолив революційну реформу Франциска

Конклав у Ватикані обрав нового Папу Римського, який автоматично став новим лідером Римо-католицької церкви. Ним став Роберт Прево, який отримав ім’я Лев XIV.

Новообраний понтифік є першим американцем зі Сполучених Штатів, який очолив католицьку церкву. Також він 267-й Папа в історії.

Він став наступником Папи Франциска, який помер 21 квітня. Покійний понтифік підніс Прево до сану кардинала у вересні 2023 року.

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Біографія Папи Лева XIV

Новообраний Папа Лев XIV, раніше був відомий як кардинал Роберт Прево. Йому 69 років.

Він народився 14 вересня 1955 року у Чикаго, що у штаті Іллінойс. Прево закінчив Університет Вілланова – приватний католицький дослідницький університет у Пенсильванії – та став священником через чотири роки.

У 27-річному віці його направили до Риму для вивчення канонічного права в Папському університеті Святого Томи Аквінського. Згідно з його біографією на сайті Vatican Press, рукоположення на священика він отримав у 1982 році.

Ще через два роки він отримав ліценціат (вчений ступінь) з канонічного права. Після цього його відправили з місією у місто Чулуканас, що у Перу, упродовж року.

Він повернувся до Перу у 1988 році після отримання докторського ступеня. Тоді майбутній Папа очолив августинську семінарію у Трухільйо, а також викладав канонічне право в єпархіальній семінарії та служив префектом досліджень.

У 1999 році його обрали провінційним настоятелем у Чикаго. Через два з половиною роки він обійняв посаду Генерального настоятеля Августинців із шестирічним терміном. У 2007 році його було переобрано.

У 2015 році Прево отримав громадянство Перу. Франциск запросив Папу Лева на роботу до Ватикану після того, як вперше призначив його в 2014 році єпископом Чиклайо у Перу.

Загалом Папа Лев XIV більшу частину свого часу провів у Перу, де працював вчителем, місіонером і парафіяльним священиком.

У 2023 році він очолив Папську комісію для Латинської Америки. На цій посаді він мав підтримувати регулярні контакти з католицькою ієрархією в частині світу, яка налічує найбільше католиків.

Чим відзначився Папа Лев XIV як кардинал

Кардинал Роберт Прево очолював церковну дикастерію єпископів, тобто наглядав за вибором нових єпископів.

Як зазначає CBC News, загалом його вважають центристом, але щодо багатьох соціальних питань він є прогресивним. Лев як і Франциск захищає мігрантів та бідних.

Проте Прево виступає проти висвячення жінок у диякони, тому його вважають консервативним у питаннях церковної доктрини.

Водночас, як зазначає AP News, Папа Лев XIV очолив одну з найбільш революційних реформ Франциска, коли до складу виборчого блоку, який вирішує, які кандидатури єпископів передавати Папі, увійшли три жінки.

Значення папського імені

Лев – п’яте за популярністю ім’я, яке обирають Папи Римські. Попередник за іменем новообраного понтифіка Лев XIII був основоположником католицької традиції соціальної справедливості.

Хоча папи не зобов’язані змінювати своє ім’я, кожен понтифік за останні 470 років робив це, зазвичай обираючи ім’я попередника, щоб одночасно вшанувати його і продемонструвати свій намір наслідувати його приклад.

Папа Франциск став помітним винятком, обравши не ім’я колишнього Папи, а ім’я святого Франциска Ассизького, священнослужителя XIII століття і покровителя тварин та навколишнього середовища.

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