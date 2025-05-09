Венгрия выслала украинских дипломатов после разоблачения СБУ их шпионов

Венгрия приняла решение о высылке двух украинских дипломатов за якобы “шпионаж”. Это произошло после того, как Служба безопасности Украины разоблачила венгерских агентов военной разведки Венгрии.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook.

Венгрия выслала украинских дипломатов

По словам Сийярто, в Украине с начала полномасштабного вторжения якобы “все сильнее становится антивенгерская пропаганда”.

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Якобы причиной нынешней “клеветнической кампании против венгров”, как и предыдущих, является то, что правительство страны не хочет поставлять оружие в Украину и выступает за мир.

В обнародованном видео Сийярто не упомянул об операции СБУ на Закарпатье с разоблачением сети шпионов военной разведки Венгрии. Он также заявил, что они “не могут терпеть клеветническую кампанию против венгров”.

— Сегодня мы выслали двух шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Соответствующее решение, а также нота об этом были вручены послу Украины в Будапеште здесь, в МИД, в последние несколько минут, — сказал Сийярто.

9 мая СБУ сообщила о разоблачении деятельности шпионской сети военной разведки Венгрии в Украине.

Правоохранители установили, что двое бывших украинских военных шпионили для Венгрии в ущерб Украине. Их куратором был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии.

По данным спецслужбы, они собирали информацию о военной защищенности Закарпатской области, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне региона, а также изучали общественно-политические взгляды местных жителей.

Одному из агентов суд в Киеве уже избрал меру пресечения. Его будут держать под стражей 60 суток.

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