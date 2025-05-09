Угорщина вислала українських дипломатів після викриття СБУ їхніх шпигунів

Угорщина ухвалила рішення про висилання двох українських дипломатів за нібито “шпигунство”. Це сталося після того, як Служба безпеки України викрила агентів воєнної розвідки Угорщини.

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Угорщина вислала українських дипломатів

За словами Сійярто, в Україні з початку повномасштабного вторгнення нібито “дедалі сильнішою стає антиугорська пропаганда”.

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Буцімто причиною нинішньої “наклепницької кампанії проти угорців”, як і попередніх, є те, що уряд країни не хоче постачати зброю в Україну і виступає за мир.

В оприлюдненому відео Сійярто не згадав про операцію СБУ на Закарпатті з викриттям мережі шпигунів воєнної розвідки Угорщини. Він також заявив, що вони “не можуть терпіти наклепницьку кампанію проти угорців”.

— Сьогодні ми вислали двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України в Будапешті. Відповідне рішення, а також нота про це були вручені послу України в Будапешті тут, в МЗС, в останні кілька хвилин, – сказав Сійярто.

9 травня СБУ повідомила про викриття діяльності шпигунської мережі воєнної розвідки Угорщини в Україні.

Правоохоронці встановили, що двоє колишніх українських військових шпигували для Угорщини на шкоду Україні. Їхнім куратором був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини.

За даними спецслужби, вони збирали інформацію про військову захищеність Закарпатської області, шукали вразливі місця в наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчали суспільно-політичні погляди місцевих жителів.

Одному з агентів суд у Києві вже обрав запобіжний захід. Його триматимуть під вартою 60 діб.

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